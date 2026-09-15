Veracruz se prepara para incorporarse al mercado de cruceros turísticos. En enero de 2028, el puerto recibirá por primera vez una embarcación de este tipo como parte de un itinerario internacional, con lo que el estado busca abrir una nueva oportunidad para fortalecer su actividad turística.

El secretario de Turismo de Veracruz, Igor Roji López, informó que la llegada está programada para el 19 de enero de 2028, cuando una embarcación de la naviera Margaritaville, procedente de Galveston, Texas, haga escala en el puerto veracruzano.

El itinerario ya se encuentra en proceso de comercialización e incluye a Veracruz entre sus destinos. De acuerdo con las estimaciones del funcionario, el crucero podría transportar alrededor de 2 mil 700 pasajeros, quienes tendrán la posibilidad de desembarcar y conocer distintos atractivos de la entidad.

Veracruz busca consolidarse como destino de cruceros

La llegada del primer crucero representa una oportunidad para que Veracruz se incorpore a un segmento turístico con presencia en distintos destinos portuarios y genere una mayor actividad para prestadores de servicios y otros sectores relacionados con el turismo.

Es una excelente noticia, lo más difícil es que llegue el primer crucero y esto yo lo comenté cuando arrancamos el tema de los cruceros. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

Por su parte, Igor Roji López señaló que existen acercamientos e interés de otras compañías de cruceros para incluir a Veracruz dentro de sus rutas. En ese sentido, el arribo previsto para 2028 podría representar el inicio de una presencia más constante de embarcaciones turísticas en el estado.

Veracruz entrará al mapa de cruceros turísticos en 2028 (Cortesía)

Veracruz prepara oferta turística para recibir cruceristas

Ante la llegada prevista para 2028, la Secretaría de Turismo estatal contempla aprovechar el periodo previo para fortalecer la capacitación de prestadores de servicios, operadores y otros actores de la industria turística.

El objetivo será contar con las condiciones necesarias para brindar atención a los visitantes que desembarquen en el puerto y ofrecerles alternativas para conocer la entidad durante su estancia.

El reto para Veracruz será convertir la escala del crucero en una experiencia que permita a los pasajeros acercarse a su oferta cultural, histórica, gastronómica y turística, tanto de la ciudad como de otros puntos de la entidad.

Con este primer arribo, Veracruz busca dar sus primeros pasos dentro del turismo de cruceros y aprovechar la conectividad marítima para ampliar su oferta y atraer nuevos visitantes.