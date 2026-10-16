ASEA y Profepa atienden derrame de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, Veracruz

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendieron un derrame de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, en Veracruz.

Las autoridades informaron que el escurrimiento fue contenido y descartaron que el incidente se originara en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con un comunicado conjunto, el 13 de octubre las dependencias recibieron un reporte sobre la presencia de una sustancia con características de hidrocarburo en las inmediaciones de los terrenos de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV Minera, S.A. de C.V.), sobre el camino Jáltipan–Potrerillo.

Tras recibir el aviso, las autoridades acudieron a la zona para verificar el origen de la sustancia y determinar las acciones necesarias para contener su dispersión en el arroyo Chacalapa.

¿De dónde provino el derrame de diésel en el arroyo Chacalapa?

Durante una visita de verificación realizada el 15 de octubre, la ASEA y la Profepa identificaron que el derrame se originó en un pozo de exploración de salmuera perteneciente a la planta de sal de PMV Minera.

Según las dependencias, las lluvias provocaron la dispersión del diésel que se encontraba depositado en el pozo utilizado para la extracción de la solución salina.

El hidrocarburo recorrió aproximadamente 350 metros hasta llegar a un cuerpo de agua intermitente. Posteriormente, avanzó alrededor de 2.5 kilómetros hacia el arroyo Chacalapa, en Veracruz.

Ante esta situación, autoridades federales y estatales colocaron barreras y cordones oleofílicos para limitar la dispersión de la sustancia y facilitar las labores de contención.

Las dependencias informaron que el escurrimiento ya fue contenido, mientras que la empresa realiza trabajos para recuperar el diésel derramado.

¿El derrame de hidrocarburo en Veracruz provino de Pemex?

Durante la verificación, las autoridades constataron que no había derrames en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicadas en la zona.

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de la inspección, el incidente se originó en un pozo de exploración de salmuera de PMV Minera y no en instalaciones de Pemex.

¿Qué medidas impuso Profepa por el derrame en Chacalapa?

Como resultado de la visita de verificación, la Profepa impuso una clausura parcial temporal del establecimiento y ordenó medidas correctivas urgentes para atender el incidente.

Entre las acciones requeridas se encuentran:

El taponamiento y la reparación inmediata del pozo donde se originó el derrame.

La presentación de un programa de remediación que será evaluado por la Profepa.

La ASEA y la Profepa señalaron que continuarán con las acciones de verificación y coordinación entre instituciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

ASEA y Profepa atienden derrame de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, Veracruz (Especial)