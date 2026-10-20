El Gobierno de Monterrey, intensificó los trabajos de mantenimiento de panteones municipales ante las próximas celebraciones del Día de Muertos, con labores de limpieza, poda de árboles, deshierbe y fumigación en los cuatro cementerios públicos de la ciudad.

Las acciones, coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos, se realizan de manera escalonada en los panteones San Jorge, Valle Verde, Topo Chico y La Estanzuela, con el objetivo de mantener los espacios en condiciones adecuadas y facilitar el tránsito de las personas visitantes.

Cuadrillas de Servicios Públicos realizan trabajos de mantenimiento en panteones (cortesía )

De acuerdo con las estimaciones municipales, se prevé la asistencia de alrededor de 60 mil personas a los cuatro panteones durante la celebración, por lo que los trabajos buscan anticiparse al incremento de visitantes.

Monterrey realiza limpieza, poda y trabajos de pintura en panteones

Como parte del operativo, las cuadrillas municipales realizan distintas acciones para mejorar las condiciones de los cementerios, entre ellas:

Limpieza y retiro de maleza, así como de residuos vegetales.

Poda de árboles y deshierbe en distintas áreas.

Fumigación para reducir la presencia de insectos.

Revisión de las condiciones generales de las instalaciones.

Trabajos de pintura en accesos y áreas comunes.

Estas labores buscan mantener instalaciones funcionales, reducir posibles riesgos relacionados con la acumulación de vegetación y ofrecer una imagen adecuada a las familias que visitan las tumbas de sus seres queridos.

Cuadrillas de Servicios Públicos realizan trabajos de mantenimiento en panteones (cortesía )

Cuáles son los panteones que recibirán visitantes por el Día de Muertos

Monterrey cuenta con cuatro panteones municipales que recibirán a personas de distintos sectores de la ciudad durante las celebraciones:

Panteón San Jorge

Panteón Valle Verde

Panteón Topo Chico

Panteón La Estanzuela

La conservación de estos espacios requiere trabajos periódicos, especialmente antes y después de las temporadas de mayor afluencia. Durante el Día de Muertos, las familias acuden a limpiar y adornar las tumbas, colocar flores y mantener vivas las tradiciones dedicadas a quienes han fallecido.

En años anteriores, los operativos municipales también han incluido el retiro de basura y escombro, el mantenimiento de luminarias, la rehabilitación de bardas y la atención a sepulturas con condiciones de riesgo.

Cuadrillas de Servicios Públicos realizan trabajos de mantenimiento en panteones (cortesía )

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca que las familias dispongan de espacios limpios y adecuados para conmemorar el Día de Muertos, al tiempo que promueve el cuidado de las instalaciones y la colaboración ciudadana para conservar los cementerios en buenas condiciones.