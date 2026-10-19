La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre lluvias torrenciales en los estados de Veracruz y Tabasco debido a la presencia del Frente Frío 2 y un evento de Norte, ante afectaciones climáticas que ya presentan ambos estados

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, dijo que las lluvias también van a afectar a los estados de Chiapas y Oaxaca.

Los efectos de las lluvias torrenciales en los estados mencionados podrían provocar oleaje elevado de hasta 6 metros, inundaciones, cortes carreteros y vientos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Laura Velázquez Alzúa se traslada a Tabasco y Veracruz ante efectos del Frente Frío 2

En lo que corresponde a Tabasco y Veracruz, Laura Velázquez Alzúa se trasladará a esos estados para coordinar acciones de atención a la emergencia en la región por el Frente Frío 2.

Protección Civil alerta por Frente Frío 2: Tabasco y Veracruz, los más afectados (CNPC)

Ante la presencia del Frente Frío 2 y el evento de Norte se monitorea el sistema Grijalva y las presas del estado de Veracruz y Oaxaca que vierten libremente por encima del 100 por ciento.

Lass autoridades de la CNPC dijeron que se mantendrán en guardia permanente y estiman que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar el próximo martes 20 de octubre.

Inundaciones en Veracruz y Tabasco podrían agravarse con lluvias

En los municipios de Álamo y Papantla, Veracruz, hubo inundaciones que afectaron a mil 590, mismo número de familias que fueron evacuadas.

En 15 municipios de Veracruz hubieron afectaciones en el sistema de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la caída de torres pero el restablecimiento eléctrico ya registra un avance del 90 por ciento.

En lo que corresponde a Tabasco, 17 consejos municipales de Protección Civil realizan la verificación de condiciones de infraestructura crítica y de los refugios temporales habilitados debido a los efectos de erosión e inundaciones en Cárdenas y Paraíso.