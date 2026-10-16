La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, firmó un convenio de colaboración con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar para fortalecer la seguridad interestatal y coordinar acciones en los límites entre ambas entidades, como parte de las estrategias vinculadas con el Plan Nacional de Construcción de la Paz, impulsado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El acuerdo con la gobernadora Lorena Cuéllar, fue firmado el jueves 15 de octubre de 2026; la gobernadora Rocío Nahle destacó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y requiere coordinación entre las entidades vecinas.

Este convenio establece varias cláusulas de comunicación directa, traspaso entre seguridad pública de Veracruz y Tlaxcala, las fiscalías, aunque se coordinan siempre, pero con este convenio tienen mayores alcances de coordinación. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Además, la gobernadora señaló que el objetivo es sumar capacidades y responsabilidades para fortalecer la protección de la población y mejorar la colaboración entre las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Rocío Nahle y Lorena Cuéllar firman convenio de seguridad (cortesía )

Veracruz suma acuerdos de seguridad con cinco estados

La gobernadora Rocío Nahle recordó que su administración ya había firmado convenios de colaboración en materia de seguridad con Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, con el propósito de reforzar la vigilancia en las fronteras estatales y coordinar acciones contra los generadores de violencia.

De acuerdo con la gobernadora, estos acuerdos han permitido avanzar en la captura de objetivos prioritarios relacionados con hechos de violencia, además de fortalecer las estrategias para garantizar la seguridad de la población.

La coordinación interestatal comenzó desde los primeros meses de su administración, cuando instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz a trabajar conjuntamente con las entidades con las que comparte límites territoriales.

En marzo de 2025, la gobernadora Rocío Nahle firmó convenios con los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Puebla, Alejandro Armenta Mier. En ambos acuerdos se estableció el compromiso de reforzar la seguridad, particularmente en los tramos carreteros compartidos.

Posteriormente, en agosto de 2025, se formalizó el convenio con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien planteó la necesidad de reforzar los corredores carreteros que conectan ambas entidades.

En el caso de Tabasco, la gobernadora y su homólogo, Javier May Rodríguez, firmaron un acuerdo para reforzar las fronteras de Veracruz y consolidar un frente regional de seguridad en el sur-sureste del país.

Rocío Nahle y Lorena Cuéllar firman convenio de seguridad (cortesía )

Convenios contemplan operativos conjuntos y coordinación con fuerzas federales

Los acuerdos de seguridad fronteriza contemplan el intercambio de información y la realización de operativos conjuntos entre las corporaciones de los estados participantes.

La gobernadora Rocío Nahle destacó que la colaboración también involucra a las fuerzas federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, para fortalecer las acciones de prevención y combate a la violencia.

La gobernadora afirmó que la seguridad requiere cooperación permanente entre las entidades vecinas y una comunicación efectiva entre sus instituciones.

El tema de seguridad no tiene fronteras, debemos mantener la armonía entre estados hermanos; estos convenios se hacen de la mano con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un factor común: cero impunidad. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Con estos acuerdos, el Gobierno de Veracruz busca fortalecer la coordinación regional y mantener acciones conjuntas con los estados vecinos para atender los retos de seguridad en sus zonas limítrofes.