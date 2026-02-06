Roberto Pantoja Arzola es un político y funcionario público mexicano cuya trayectoria está fuertemente vinculada a Morena y a la implementación de programas sociales federales en Michoacán. Continúa leyendo para conocer todo acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es Roberto Pantoja Arzola?

Roberto Pantoja Arzola es un funcionario público y político mexicano que actualmente se desempeña como Delegado Estatal de los Programas para el Bienestar en el Estado de Michoacán, cargo que asumió al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué edad tiene Roberto Pantoja Arzola?

Roberto Pantoja Arzola nació el 19 de agosto de 1975 en Michoacán, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Roberto Pantoja Arzola tiene esposa?

Sí, Roberto Pantoja está casado con Marcela Barrientos García.

Roberto Pantoja Arzola, delegado en Michoacán de Programas del Bienestar (FB: Roberto Pantoja Arzola)

¿Qué signo zodiacal es Roberto Pantoja Arzola?

Al haber nacido el 19 de agosto, Pantoja Arzola es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, creativo y sociable.

¿Roberto Pantoja Arzola tiene hijos?

Sí, Roberto Pantoja y Marcela Barrientos tienen dos hijos: una niña y un niño, con quienes han compartido fotografías de momentos especiales.

¿Qué estudió Roberto Pantoja Arzola?

Roberto Pantoja Arzola cuenta con una maestría en Educación en el Área de Docencia. Además, cuenta con cursos en Derecho Electoral y Teoría Política y en Derecho Procesal Electoral.

¿En qué ha trabajado Roberto Pantoja Arzola?

La trayectoria de Roberto Pantoja se ha caracterizado por estar como funcionario público, en puestos como: