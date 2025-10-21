Universidad Veracruzana invita al diálogo a estudiantes tras protesta por inundaciones y señalamientos de negligencia en Veracruz.

El viernes 17 de octubre de 2025, estudiantes de la Universidad Veracruzana se movilizaron en diversos municipios para exigir justicia por la muerte de una estudiante en las inundaciones registradas en la entidadas.

Universidad Veracruzana convoca diálogo con estudiantes

Los estudiantes de diversas facultades de la Universidad Veracruzana reclaman que las autoridades universitarias fueron negligente ante las inundaciones.

Incluso demoraron en suspender las clases y esto provocó que los estudiantes no pudieran resguardarse en lugares seguros, causando la muerte de una alumna.

Universidad Veracruzana se abre al diálogo con estudiantes (Facebook/Universidad Veracruzana)

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sanchez, anunció que sostendrá diálogos con representantes estudiantiles.

A parte del miércoles 22 de octubre, el rector de la Universidad Veracruzana se reunirá con estudiantes y trascendió que estos pertenecen al grupo identificado como “Interfacultades UV”.

El comunicado detalla que se les notificará por correo electrónico a los participantes del diálogo, sobre la fecha y hora de la reunión.

Las inundaciones registradas en Poza Rica provocaron la muerte de una estudiante, identificada como Diana Cuervo Santos.

La joven era estudiante de psicología en la Universidad Veracruzana y murió el 10 de octubre de 2025 tras quedar atrapada en su habitación durante las inundaciones.

Municipios de México afectados, incomunicados y recuperados por lluvias e inundaciones al 16 de octubre (Cuartoscuro / Jessamyn Nazario Mendo)

Estudiantes acusan a la Universidad Veracruzana de negligencia trasla muerte de estudiante

Tras la muerte de Diana Cuervo Santos, alumnos de la Universidad Veracruzana acusaron a las autoridades estudiantiles de negligencia y de carecer de protocolos de emergencia.

Estudiantes aseguran que la muerte de Diana Cuervo Santos derivó de la falta de protocolos. Señalan al rector de la universidad de no suspender las clases a tiempo.

Por otro lado, los estudiantes señalan a Martín Aguilar Sánchez de no ser el legítimo rector de la Universidad Veracruzana.

Alumnos tacharon como una falta de respeto el comunicado de la Universidad Veracruzana donde se abre al diálogo, pues refleja una comunicación poco clara y no hay un acercamiento real.

Incluso, varios estudiantes se deslindaron del colectivo ‘Interfacultades UV’ y aseguran que ninguno de sus grupos lleva este nombre.