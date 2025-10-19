El Gobierno de Veracruz suspendió clases en 43 municipios por las inundaciones, según se informó en una tarjeta informativa este sábado 18 de octubre de 2025.
La suspensión de clases ocurre en medio de los trabajos de recuperación por las inundaciones que han dejado un saldo de 34 personas muertas y 14 personas no localizadas en Veracruz.
Estos 43 municipios no tendrán clases por inundaciones en Veracruz
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, la medida aplicará hasta el 25 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos.
Las localidades donde aplicará esta suspensión son:
- Álamo
- Temapache
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chontla
- Chinameca de Gorostiza
- Chicontepec
- Citlaltépetl
- Coahuitlán
- Coatzintla
- Coyutla
- El Higo
- Espinal
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Naranjos Amatlán
- Ozuluama de Mascareñas
- Papantla
- Pánuco
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Pueblo Viejo
- Tamalín
- Tantima
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichilco
- Tuxpan
- Zacualpan
- Zontecomatlán
Sobre esto, la SEP advirtió que más municipios podrían suspender clases conforme avance la valoración de los daños y se reciban reportes de afectaciones.
Las autoridades de Veracruz han solicitado a las familias y personal docente que permanezcan atentos a la información emitida por los canales oficiales y de Protección Civil.