El Gobierno de Veracruz suspendió clases en 43 municipios por las inundaciones, según se informó en una tarjeta informativa este sábado 18 de octubre de 2025.

La suspensión de clases ocurre en medio de los trabajos de recuperación por las inundaciones que han dejado un saldo de 34 personas muertas y 14 personas no localizadas en Veracruz.

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Estos 43 municipios no tendrán clases por inundaciones en Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, la medida aplicará hasta el 25 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos.

Las localidades donde aplicará esta suspensión son:

Álamo Temapache Benito Juárez Castillo de Teayo Cazones de Herrera Cerro Azul Chalma Chiconamel Chontla Chinameca de Gorostiza Chicontepec Citlaltépetl Coahuitlán Coatzintla Coyutla El Higo Espinal Gutiérrez Zamora Huayacocotla Ilamatlán Ixcatepec Ixhuatlán de Madero Naranjos Amatlán Ozuluama de Mascareñas Papantla Pánuco Platón Sánchez Poza Rica Pueblo Viejo Tamalín Tantima Tampico Alto Tancoco Tantoyuca Tecolutla Tempoal Tepetzintla Texcatepec Tihuatlán Tlachichilco Tuxpan Zacualpan Zontecomatlán

Sobre esto, la SEP advirtió que más municipios podrían suspender clases conforme avance la valoración de los daños y se reciban reportes de afectaciones.

Las autoridades de Veracruz han solicitado a las familias y personal docente que permanezcan atentos a la información emitida por los canales oficiales y de Protección Civil.