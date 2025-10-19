El Gobierno de Veracruz suspendió clases en 43 municipios por las inundaciones, según se informó en una tarjeta informativa este sábado 18 de octubre de 2025.

La suspensión de clases ocurre en medio de los trabajos de recuperación por las inundaciones que han dejado un saldo de 34 personas muertas y 14 personas no localizadas en Veracruz.

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025
Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Estos 43 municipios no tendrán clases por inundaciones en Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, la medida aplicará hasta el 25 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos.

Las localidades donde aplicará esta suspensión son:

  1. Álamo
  2. Temapache
  3. Benito Juárez
  4. Castillo de Teayo
  5. Cazones de Herrera
  6. Cerro Azul
  7. Chalma
  8. Chiconamel
  9. Chontla
  10. Chinameca de Gorostiza
  11. Chicontepec
  12. Citlaltépetl
  13. Coahuitlán
  14. Coatzintla
  15. Coyutla
  16. El Higo
  17. Espinal
  18. Gutiérrez Zamora
  19. Huayacocotla
  20. Ilamatlán
  21. Ixcatepec
  22. Ixhuatlán de Madero
  23. Naranjos Amatlán
  24. Ozuluama de Mascareñas
  25. Papantla
  26. Pánuco
  27. Platón Sánchez
  28. Poza Rica
  29. Pueblo Viejo
  30. Tamalín
  31. Tantima
  32. Tampico Alto
  33. Tancoco
  34. Tantoyuca
  35. Tecolutla
  36. Tempoal
  37. Tepetzintla
  38. Texcatepec
  39. Tihuatlán
  40. Tlachichilco
  41. Tuxpan
  42. Zacualpan
  43. Zontecomatlán

Sobre esto, la SEP advirtió que más municipios podrían suspender clases conforme avance la valoración de los daños y se reciban reportes de afectaciones.

Las autoridades de Veracruz han solicitado a las familias y personal docente que permanezcan atentos a la información emitida por los canales oficiales y de Protección Civil.