Desde el pleno de la Cámara de Senadores, Ariadna Montiel exigió claridad a la oposición, pues demandó que definan si están a favor o en contra de los programas sociales.

Así lo planteó la titular de la Secretaría del Bienestar al acusar que la oposición suele mantener un doble rasero alrededor de los programas del bienestar según convenga a sus intereses.

“Que se pongan de acuerdo, ¿cuál es su postura? Es una recomendación política que les extiendo, ¿están a favor o no de los programas de bienestar?" Ariadna Montiel. Secretaria del Bienestar

Ariadna Montiel exige que oposición se defina de una vez sobre los programas del bienestar

En su comparecencia ante la Cámara de Senadores del miércoles 26 de noviembre, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confrontó a la oposición por el tema de los programas del bienestar.

Lo anterior debido a que al tomar la palabra, la funcionaria federal acusó que hay una doble postura que dijo, la oposición suele mantener en torno a los apoyos sociales que reparte el gobierno.

“Votan en contra de ellos, votan en contra de su presupuesto cada año, pero por otro lado, se sacan sangre en las campañas electorales para decirnos que no los van a desaparecer” Ariadna Montiel

Sobre ello, afirmó que es común que en el trabajo legislativo rechacen y voten en contra de los programas del bienestar, pero en épocas electorales, los defiendan y prometan mantenerlos.

Incluso, a pesar de que no mencionó el nombre de la ex candidata presidencia, recordó el episodio de Xóchitl Gálvez firmando de manera literal con sangre, un compromiso para no desaparecerlos.

🔴Ariadna Montiel pide a la oposición definir postura sobre programas sociales



Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, envió un mensaje a la oposición al pedirles que aclaren su postura respecto a los programas sociales. Señaló que, mientras por un lado los… pic.twitter.com/B9z7MtRDj7 — Azucena Uresti (@azucenau) November 26, 2025

Ariadna Montiel recuerda conflictos del PAN en elecciones 2024 por programas del Bienestar

Al exigir claridad a la oposición sobre su postura en torno a los programas sociales, Ariadna Montiel sugirió para su conveniencia política que definan de una vez si están a favor de ellos o no.

Al plantear el tema, la titular de la Secretaría del Bienestar recordó que en medio del desarrollo de las elecciones 2024, los apoyos sociales fueron motivo de conflicto interno para la oposición.

Así lo refirió al recordar que en su momento, el ex dirigente del PAN, Marko Cortés, contradijo a Xóchitl Gálvez y señaló que el partido no apoyaría ni mantendría los apoyos sociales.

“Se sacan sangre en las campañas electorales para decirnos que no los van a desaparecer, pero luego vienen sus dirigentes políticos a decirnos que se equivocaron en ello” Ariadna Montiel

No obstante, poco después el líder nacional del blanquiazul, reconoció que el rechazar los programas del bienestar se había tratado de un error y resaltó que son una realidad que debe mantenerse.

Se debe resaltar que durante la contienda electoral, Marko Cortés denostó los programas sociales, pues señaló que se tratan de mecanismos que “mantienen a la gente pobre”.