Durante la conferencia Mañanera de Claudia Sheinbaum, ella defendió a Rocío Nahle y al trabajo que ha hecho por Veracruz de las inundaciones.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Rocío Hale y su trabajo en Veracruz por las inundaciones?

Durante la conferencia Mañanera de este martes 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, desmintió que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle de 61 años de edad, estuviera fuera del estado durante las inundaciones:

“Desde el primer momento, Rocío estuvo atenta. También inventaron la ficción de que no estaba en Veracruz. ¡Falso! Absolutamente falso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum defendió el trabajo que ha hecho la gobernadora de Veracruz al asegurar que desde el primer momento, Rocío Nahle se trasladó a Poza Rica y comenzó a montar el centro de mando junto con el apoyo del gobierno y de los gobiernos municipales.

También Claudia Sheinbaum aseguró que Rocío Nahle impulsó el plan DN3 en conjunto con la Marina para atender a los damnificados por las inundaciones que hubo por las lluvias torrenciales en Veracruz.

“Rocío desde el principio estuvo ahí, ha estado.. estuvo incluso yendo en helicóptero al municipio de Ilamatlán que ya se abrió, y ya están llegando los equipos.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio a conocer que en Veracruz aún quedan 11 localidades pequeñas en donde aún no hay comunicación terrestre y siguen los vuelos en helicóptero pues “Rocío estuvo desde el principio, me consta”.

Recalcó que una de las mayores preocupaciones de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz era no solo limpiar y apoyar a las comunidades grandes afectadas por las lluvias, sino también comunicar a las localidades pequeñas e incluso ella personalmente estuvo coordinando con la Marina pues “ahí ha estado Rocío todo el tiempo”.