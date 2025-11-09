Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ordenó centros de emergencia en Veracruz, Puebla e Hidalgo ante pronóstico de lluvias.
Después de las torrenciales lluvias que cayeron en México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan con 4 ejes de trabajo que comprenden:
- Atención a la emergencia
- Apoyo a familias damnificadas
- Reconstrucción
- Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos
De este último es que se desprenden los centros de emergencia en los entidades que resultaron más afectadas por estas lluvias.
Así funciona el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos de Claudia Sheinbaum
En más detalles sobre cómo funciona el cuarto eje del plan de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum del fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, es que este ya se robustece con el apoyo de un Comité Científico de pronóstico y riesgo.
Además de que se realiza el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y por municipios, como se había planteado desde que pasó la emergencia.
También se lleva a cabo un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos que ya trabaja la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para que el alertamiento llegue directo a las comunidades.
Como parte de este plan, Claudia Sheinbaum también ordenó la instalación de “puestos de mando” en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, para coordinar acciones de prevención y preparación ante el pronóstico de lluvias emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En los que tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabajarán en conjunto con las autoridades estatales y municipales para proteger a la población y reducir riesgos ante este tipo de emergencias de lluvias.
Mientras tanto la CNPC junto con Conagua ya se preparan para esta próxima temporada invernal de la que alertan a la población por frío.