Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ordenó centros de emergencia en Veracruz, Puebla e Hidalgo ante pronóstico de lluvias.

Después de las torrenciales lluvias que cayeron en México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan con 4 ejes de trabajo que comprenden:

Atención a la emergencia

Apoyo a familias damnificadas

Reconstrucción

Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos

De este último es que se desprenden los centros de emergencia en los entidades que resultaron más afectadas por estas lluvias.

Se registran lluvias torrenciales en Veracruz (Lilian Ayala / Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Así funciona el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos de Claudia Sheinbaum

En más detalles sobre cómo funciona el cuarto eje del plan de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum del fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, es que este ya se robustece con el apoyo de un Comité Científico de pronóstico y riesgo.

Además de que se realiza el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y por municipios, como se había planteado desde que pasó la emergencia.

También se lleva a cabo un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos que ya trabaja la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para que el alertamiento llegue directo a las comunidades.

Como parte de este plan, Claudia Sheinbaum también ordenó la instalación de “puestos de mando” en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, para coordinar acciones de prevención y preparación ante el pronóstico de lluvias emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En los que tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabajarán en conjunto con las autoridades estatales y municipales para proteger a la población y reducir riesgos ante este tipo de emergencias de lluvias.

Mientras tanto la CNPC junto con Conagua ya se preparan para esta próxima temporada invernal de la que alertan a la población por frío.