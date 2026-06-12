La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León acordó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, por triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado.

La Comisión Anticorrupción determinó que las pruebas presentadas por Morena son suficientes.

Samuel García -de 38 años de edad- está citado a comparecer el próximo 23 de junio en el Congreso de Nuevo León; sin embargo, no está obligado a presenciarse físicamente.

Su cita está programada para las 16 horas. De no presentarse podrá defenderse vía oficios a través de sus abogados.

“De conformidad con el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley de Juicio Político del Estado, se solicita al denunciado informar, de ser el caso, el nombre de su defensor o bien, si requerirá que le sea designado uno del Instituto de Defensoría Pública del Estado”, establece el acuerdo aprobado.

¿Samuel García será destituido?

Samuel García se mantiene en funciones como gobernador de Nuevo León. Pese a que enfrenta un proceso de juicio político, su destitución no corresponde al Congreso sino al Tribunal de Justicia (TSJ).

El juicio fue solicitado esta semana en calidad de urgente por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien no se presentó a la sesión de la Comisión argumentando actividades agendadas con anterioridad.

Mario Soto, coordinador de la fracción de Morena, y el legislador Rodrigo Montemayor, también brillaron por su ausencia; contrario a estos, la morenista Grecia Benavides, sí asistió.

Durante el debate, Sandra Pámanes, coordinadora d Movimiento Ciudadano, dijo que la denuncia contra el gobernador es “puro show”.

Solicita que ésta no tenga efecto ya que las pruebas provienen de una nota periodística. “De los 19 actos o hechos denunciados, 16 lo refieren únicamente una investigación periodística”, reiteró.

Pidió que los denunciantes presentarán las pruebas necesarias en plazo de tres días, pero su propuesta no se aprobó.