Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, afirmó este lunes 10 de noviembre que no estaba enterada del aumento salarial que se propone para ella y los burócratas del estado.

Pese a que esta información fue revelada en el proyecto de Presupuesto 2026 de Veracruz, Rocío Nahle dijo no saber del aumento salarial que se contempla para ella el próximo año.

Rocío Nahle propone subirse el salario un 25% y responde a quienes la critican

En entrevista, Rocío Nahle afirmó no estar enterada que el Presupuesto 2026 de Veracruz contempla un aumento salarial para ella y los burócratas de confianza en el estado.

Rocío Nahle acusó a los medios de estar haciendo “un escándalo” pues el Presupuesto 2026 considera un aumento a los burócratas de confianza y no se especifica que a ella.

“Yo no sabía. Le tuve que preguntar a Miguel Reyes si eso venía en el presupuesto y me dijo: ‘no, pero viene un aumento a la burocracia de confianza en el estado’, seguramente eso será. Pero ese no es tema, no veo el escándalo”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

De acuerdo con la información, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz gana 64 mil 217.02 pesos y con el ajuste del Presupuesto 2026 pasará a ganar 84 mil 750.53 pesos.

Cabe mencionar que actualmente el Presupuesto 2026 de Veracruz, que la misma Rocío Nahle envió al Congreso local, está siendo revisado y discutido por los diputados del estado.