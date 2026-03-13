Gabriela Arango Gibb, exdiputada de Tuxpan por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenida en el estado de Puebla por la retención ilegal de su nieta de dos años de edad.

De acuerdo con la información, la madre entregó a la menor a Gabriela Arango Gibb para que conviviera con ella, al ser su abuela paterna; sin embargo, la exdiputada del PRI desapareció.

Arrestan a Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI (Eduardo Díaz)

¿Quién es Gabriela Arango Gibb?

Gabriela Arango Gibb, originaria de Tuxpan, Veracruz, fue diputada local del Congreso de Veracruz en la LXIII Legislatura (2013-2016).

Posteriormente, ocupó cargos en la administración municipal de Tuxpan.

¿Qué edad tiene Gabriela Arango Gibb?

La edad de Gabriela Arango Gibb es desconocida.

¿Gabriela Arango Gibb está casada?

El estado civil de Gabriela Arango Gibb es desconocido.

¿Gabriela Arango Gibb tiene hijos?

Gabriela Arango Gibb tiene al menos un hijo, pues sería el padre de la menor de edad a la que la exdiputada retuvo sin permiso de la madre.

¿Quién es Gabriela Arango Gibb? (Redes sociales)

¿Qué estudió Gabriela Arango Gibb?

Gabriela Arango Gibb estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana y, posteriormente, realizó una especialidad en Turismo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Reportes indican que Gabriela Arango Gibb realizó una formación adicional en la University of British Columbia (Canadá) y en Episcopal School of Acadiana (Luisiana, EE. UU.), aunque no se especifica el área de estudio

¿Cuál es la trayectoria de Gabriela Arango Gibb?

Gabriela Arango Gibb fue militante del PRI y se ha desempeñado en diversos cargos municipales, entre ellos:

Directora de Turismo del municipio de Tuxpan (2010-2013)

Diputada local por el distrito de Tuxpan en el Congreso de Veracruz durante la LXIII Legislatura (2013-2016)

Presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en esta legislatura

Presidenta de la Fundación Hermanos por Tuxpan (2015-2020)

Directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan

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Detienen a Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI, por retención ilegal de su nieta

Gabriela Arango Gibb, exdiputada del PRI, fue detenida en Puebla tras estar más de 10 meses prófuga de la justicia por la retención ilegal de su nieta, acto por el que tenía una orden de aprehensión.

La madre de la menor entregó a la niña para que conviviera con su abuela paterna, Gabriela Arango Gibb, y desaparecieron, por lo que se emitió una Alerta Amber a nivel nacional.

La exdiputada Gabriela Arango Gibb declaró que pasaría unos días en Veracruz, por lo que las autoridades la buscaron en este estado, percatandose de que la información sobre sus domicilios era falsa.

Investigaciones ubicaron a la exdiputada del PRI en Puebla en compañía de la mejor, por lo que fue detenida y permanece en custodia para ser trasladada a Tamaulipas y enfrentar un proceso penal.