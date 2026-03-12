Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, fue asesinada en un ataque armado durante la noche del miércoles 11 de marzo.

La dirigente del PRI se encontraba en su negocio cuando un grupo de sujetos armados arribaron al lugar sobre la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional y dispararon en su contra.

Alrededor de las 10:30 de la noche del pasado miércoles, fue asesinada en su negocio Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del PRI en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Los sujetos arribaron al establecimiento cerca de la comunidad de Milpillas y dispararon en repetidas ocasiones con Claudia Ivett Rodríguez Estrada, para después huir del sitio.

Elementos de seguridad y de la Fiscalía de Guerrero acudieron al lugar del atentado para levantar el cuerpo y la evidencia necesaria para iniciar con la investigación para esclarecer el crimen.

Manuel Añorve condena asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del PRI en Guerrero

A través de redes sociales, Manuel Añorve, presidente del PRI en el Senado, condenó el atentado contra Claudia Ivett Rodríguez Estrada y exigió que el crimen no quede impune.

El senador Manuel Añorve expresó su apoyo al PRI en Guerrero, estado de donde es originario, y expresó su solidaridad con la familia y amigos de Claudia Ivett Rodríguez Estrada.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer un posible móvil del asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada ni el avance en las investigaciones respecto al caso.