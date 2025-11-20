El diputado del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, se vio envuelto en la polémica luego de ser captado durmiendo durante una sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Previo a ello, había defendido el aumento salarial de Rocío Nahle, quien propuso un incremento del 25%, para percibir casi 85 mil pesos al mes.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el diputado Esteban Bautista Hernández, como:

¿Quién es Esteban Bautista Hernández?

Esteban Bautista Hernández, actual diputado local por Morena, es originario de Tatahuicapan de Juárez pero registrado en Mecayapan, Veracruz.

¿Cuántos años tiene Esteban Bautista Hernández?

Esteban Bautista Hernández, diputado de Morena en Veracruz, nació el 28 de diciembre de 1966, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Esteban Bautista Hernández?

Esteban Bautista Hernández cumple años el 28 de diciembre, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

Las personas capricornio son relacionadas con el trabajo y el sentido de responsabilidad.

¿Esteban Bautista Hernández tiene esposa?

La vida personal del diputado Esteban Bautista Hernández se mantiene privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Esteban Bautista Hernández tiene hijos?

Asimismo, no se tiene conocimiento sobre si el diputado Bautista Hernández tiene o no hijos.

¿Qué estudió Esteban Bautista Hernández?

De acuerdo con la información del Congreso del Estado de Veracruz, Esteban Bautista tiene una licenciatura en docencia.

¿Cuál es la trayectoria de Esteban Bautista Hernández?

Esteban Bautista Hernández, diputado de Morena en el Congreso de Veracruz, es el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

A pesar de ser docente rural, ha dedicado la mayor parte de su carrera laboral al servicio público.

Entre los cargos que ha ostentado se encuentran

director de la Escuela Primaria rural Cuauhtémoc

secretario de Ayuntamiento de Tatahuicapan

presidente municipal de 2008 a 2010 y de 2018 a 2021

También participó en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) y fue dirigente del PRD antes de comenzar a militar en Morena.

Asimismo, fue diputado federal por Morena antes de ser electo como legislador local.