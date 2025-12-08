La tarde de este lunes 8 de diciembre, el Congreso estatal aprobó la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La renuncia de Verónica Hernández Giadáns se da sólo 5 días después de la entrada en vigor del nuevo proceso para elegir al fiscal de Veracruz, que devuelve a la gobernadora la facultad de seleccionarlo.

Verónica Hernández Giadáns renuncia a la Fiscalía de Veracruz; lo que se sabe

Este lunes 8 de diciembre, Verónica Hernández Giadáns presentó su renuncia ante el Congreso, el cual aprobó con mayoría que deje la Fiscalía de Veracruz, por votación económica.

En su carta de renuncia, Verónica Hernández Giadáns explicó que su separación de la Fiscalía de Veracruz se debe a las modificaciones de la Constitución estatal, con referencia al nuevo proceso.

Renuncia Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía de Veracruz (Captura de pantalla)

Con la reforma se redujo el periodo en el que una persona puede permanecer como fiscal de Veracruz, ya que pasó de un periodo de 9 años a 4 con posibilidad de ratificación.

A su vez, circula en redes un video de Verónica Hernández Giadáns, en el cual repitió al personal de la Fiscalía de Veracruz que se va contenta tras cumplir su deber con el estado por más de 5 años.

Verónica Hernández Giadáns ya tiene sucesora: Lisbeth Aurelia Jiménez será la nueva fiscal de Veracruz

Acorde con diversas fuentes dentro del Congreso de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns ya tendría sucesora, ya que Rocío Nahle designaría a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En la misma sesión del Congreso de Veracruz, se aprobó con mayoría la solicitud de licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz.

Si bien la gobernadora no se ha pronunciado al respecto, a partir de las 17:00 horas de este lunes 8 de diciembre, el Congreso sesionará para designar a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Tras la entrada en vigor del nuevo proceso para elegir al fiscal, Lisbeth Aurelia Jiménez había sido cuestionada sobre si dejaría el tribunal por la Fiscalía de Veracruz; sin embargo, en ese momento lo negó.