El diputado local Esteban Bautista, quien defendió el aumento salarial de Rocío Nahle, fue captado en el momento preciso en el que se quedó dormido durante una sesión del Congreso de Veracruz.

El diputado se encontraba en la comparecencia del Secretario de Turismo Igor Fidel Rojí López ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Estado; sin embargo no resistió el sueño.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver que el legislador incluso cabecea durante su sueño, mientras la diputada del PAN, Indira Rosales, cuestiona las estrategias para promocionar el estado.

A pesar de las imágenes donde se le ve durmiendo, Esteban Bautista afirmó que en ningún momento se quedó dormido.

Asimismo, afirmó que sólo estaba revisando el celular, mientras terminaba la participación de su compañera panista.

Captan durmiendo al diputado Esteban Bautista; recordó carga laboral al defender aumento de Rocío Nahle

Días antes de ser captado durmiendo en el Congreso de Veracruz, el diputado Esteban Bautista defendió el aumento salarial de la gobernadora Rocío Nahle.

De acuerdo con el morenista, los servidores tienen una gran carga que los medios de comunicación no ven y por eso “traen una obsesión con la gobernadora”.

Asimismo, aseguró que el aumento de Nahle no es nada que criticar, pues gobernadores como los de Nuevo León y Aguascalientes “ganan más de cien mil pesos”.

Cabe señalar que con el aumento que solicitó para el 2026, Rocío Nahle percibirá casi 85 mil pesos al mes como salario por su cargo.