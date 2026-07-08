Ante la polémica que se desató debido a su supuesto plan de bautizar un salón del Palacio de Gobierno de Veracruz con su nombre, la gobernadora Rocío Nahle aclaró el tema.

Al pronunciarse sobre dicha posibilidad, la gobernadora de Veracruz rechazó de manera tajante que entre sus planes esté el llamar a dicho espacio con su propio nombre.

Lo anterior a pesar de que previamente declaró que el salón del Palacio de Gobierno que está en proceso de remodelación, debería llamarse como la primera gobernadora; es decir, ella misma.

Rocío Nahle niega que quiera bautizar salón de Palacio de Gobierno con su nombre

El gobierno del estado de Veracruz inició un proceso de remodelación del Palacio de Gobierno, luego de que se detectaron condiciones críticas en la estructura.

Ante la remodelación para la que se realizó una inversión de 60 millones de pesos, la gobernadora Rocío Nahle indicó que se rebautizará uno de los salones, lo que desató una intensa polémica.

Rocío Nahle (Cuartoscuro / Presidencia)

Luego de las críticas que se han lanzado en su contra por la posibilidad de que el salón del Palacio de Gobierno llevara con su nombre, Rocío Nahle rechazó que eso estuviera en su planes.

Abordada por medios de comunicación locales, la gobernadora de Veracruz refirió que el espacio va a llevar el nombre de una mujer, pues ya hay otros con apelativos de hombre.

Rocío Nahle había dicho que el salón se llamaría como la primera gobernadora de Veracruz

Pese a las declaraciones de Rocío Nahle con las que rechazó que tuviera la intención de llamar un salón de Palacio de Gobierno con su nombre, la gobernadora sí insinuó que ese era su plan.

Al realizar un recorrido público en las instalaciones oficiales, Rocío Nahle dijo que su intención es ponerle nombre de mujer al espacio.

No obstante, al lanzar dicha declaración, la mandataria resaltó que el plan de su administración era el de llamarlo como la primera mujer gobernadora del estado, o sea ella misma.