El derrame de hidrocarburos detectado desde inicios de marzo de 2026 en el Golfo de México no solo ha provocado afectaciones ambientales, sino que también ha comenzado a impactar en la actividad económica y pesquera en la costa de Veracruz. De acuerdo con autoridades federales, hasta el 30 de marzo, se han recolectado más de 800 toneladas de residuos petroleros en zonas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

Las labores de limpieza se realizaron con la participación de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y otras dependencias que integran el grupo interinstitucional de atención.

Pescadores y comercio local reportan caída de actividad tras derrame de hidrocarburos

En el Puerto de Veracruz se han reportado retrasos en la llegada y salida de embarcaciones debido a la presencia de residuos en el mar. La situación ha generado filas de buques en espera, lo que complica la logística comercial y el movimiento de mercancías.

Más de 25 mil pescadores resultaron afectados por derrame de hidrocarburos (cortesía)

El impacto más severo se registra en la pesca, pues de acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle, alrededor de 25 mil pescadores han resultado afectados, principalmente en el sur del estado. En algunas comunidades, trabajadores del mar han optado por suspender temporalmente sus labores para evitar daños a sus embarcaciones.

Ante este panorama, el gobierno federal anunció apoyos económicos a través del programa “Bienpesca”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se otorgarán 15 mil pesos adicionales a los pescadores.

Más de 25 mil pescadores resultaron afectados por derrame de hidrocarburos (cortesía)

Por su parte, los comerciantes han reportado una disminución en la venta de pescados y mariscos, incluso durante la temporada de Cuaresma, cuando normalmente aumenta el consumo. La incertidumbre por la contaminación marina ha reducido la demanda y afectado el ingreso de familias que dependen de esta actividad.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace han advertido que, pese a los avances en la limpieza, aún existen zonas con presencia de hidrocarburos. El derrame, que alcanza más de 600 kilómetros de costa, mantiene en alerta a autoridades y sectores productivos, mientras continúan las acciones de contención y recuperación.