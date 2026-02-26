María Luisa Bandala Pantoja es una de las figuras más emblemáticas del deporte adaptado en México y una pieza fundamental en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Veracruz.

Ha destacado como atleta paralímpica en disciplinas de campo y pista, además de ser una pionera en la para-danza deportiva, disciplina que la llevó a representar con orgullo a la delegación mexicana en escenarios internacionales.

En 2026, su nombre ha cobrado una relevancia histórica al recibir la Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025. En una sesión solemne ante el Congreso del Estado y con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, Bandala fue galardonada por su labor en la eliminación de barreras sociales en el deporte.

¿Quién es María Luisa Bandala Pantoja?

María Luisa Bandala Pantoja es una atleta y activista certificada internacionalmente. Su carrera profesional es un puente entre el alto rendimiento y el compromiso social. Es fundadora de la asociación Inclusión y Accesibilidad Trascendiendo Juntos A.C. y ha presidido la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas, Amputados y Talla Baja del estado.

Como seleccionada nacional, puso en alto el nombre de México en el Mundial de Para Danza Deportiva en San Petersburgo, Rusia, demostrando que el arte y el deporte son herramientas de empoderamiento.

María Luisa Bandala: Líder de la inclusión y el deporte adaptado. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene María Luisa Bandala Pantoja?

Aunque su trayectoria de más de tres décadas es ampliamente documentada, María Luisa Bandala Pantoja ha mantenido su fecha de nacimiento en privado.

¿María Luisa Bandala Pantoja tiene pareja?

La información sobre la vida sentimental o el estado civil de la atleta Maria Luisa Bandala Pantoja se mantiene bajo absoluta reserva. Su perfil público está enfocado exclusivamente en su carrera deportiva, sus logros institucionales y su activismo social.

¿Qué signo zodiacal es María Luisa Bandala Pantoja?

Al no contar con una fecha de nacimiento confirmada (día y mes), no es posible determinar el signo zodiacal de María Luisa Bandala Pantoja.

¿María Luisa Bandala Pantoja tiene hijos?

Dentro de sus perfiles biográficos y notas de prensa recientes, no se mencionan detalles sobre la maternidad o vida familiar de María Luisa Bandala Pantoja, priorizando su impacto como referente de la comunidad con discapacidad en Veracruz.

¿Qué estudió María Luisa Bandala Pantoja?

La formación de María Luisa Bandala Pantoja destaca por su alta especialización técnica. Aunque no se detallan grados académicos tradicionales, cuenta con múltiples certificaciones internacionales en para-danza deportiva y justicia deportiva, lo que la acredita como una experta en la normativa y ejecución de deportes adaptados a nivel global.

¿En qué ha trabajado María Luisa Bandala Pantoja?

La trayectoria de María Luisa Bandala Pantoja es un ejemplo de compromiso con el servicio y el deporte, consolidándose como una de las figuras más representativas en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad.