Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado para informar sobre la recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz.
El derrame de hidrocarburo en el río Pantepec se dio a partir de una fuga en un oleoducto, ubicado en el municipio de Álamo, Veracruz, lo que causó gran polémica por el daño ambiental.
Pemex informa sobre recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz
Tras concluir los trabajos de limpieza en el río Pantepec, en Veracruz, Pemex informó que se han recuperado 2 millones 519 mil 100 litros de hidrocarburo a lo largo de este cuerpo de agua.
A través del comunicado, Pemex señaló que se instalaron 10 puntos estratégicos a lo largo del río Pantepec y en las tareas de recuperación han participado 775 trabajadores de:
- Pemex
- Secretaría de Marina
- Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
- Gobierno del estado de Veracruz
Pemex detalló las actividades que se han realizado tras las afectaciones por las lluvias en Veracruz y reiteró su compromiso con la comunidad para garantizar la seguridad de todos.