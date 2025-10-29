Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado para informar sobre la recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz.

El derrame de hidrocarburo en el río Pantepec se dio a partir de una fuga en un oleoducto, ubicado en el municipio de Álamo, Veracruz, lo que causó gran polémica por el daño ambiental.

Derrame de ducto de Pemex en Álamo, Veracruz (Redes sociales)

Tras concluir los trabajos de limpieza en el río Pantepec, en Veracruz, Pemex informó que se han recuperado 2 millones 519 mil 100 litros de hidrocarburo a lo largo de este cuerpo de agua.

A través del comunicado, Pemex señaló que se instalaron 10 puntos estratégicos a lo largo del río Pantepec y en las tareas de recuperación han participado 775 trabajadores de:

Pemex

Secretaría de Marina

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Gobierno del estado de Veracruz

Pemex detalló las actividades que se han realizado tras las afectaciones por las lluvias en Veracruz y reiteró su compromiso con la comunidad para garantizar la seguridad de todos.