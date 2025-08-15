Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México defiende a Octavio Romero por supuestos sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su postura sobre los sobornos en Pemex, durante la gestión de Octavio Romero, el sexenio pasado.

Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum defendió las acciones de Octavio Romero como director de Pemex.

Claudia Sheinbaum defiende a Octavio Romero por supuestos sobornos en Pemex: “Se frenaron los contratos, hubo un intento de soborno”

Al respecto de los sobornos de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que esos contratos no se llevaron a cabo pese a que hubo un intento de soborno.

Además la presidenta de México, sostuvo que Raquel Buenrostro, secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, informaría la próxima semana quiénes fueron las personas que intentaron cometer estos sobornos en Pemex en la mañanera.

Asimismo en su defensa a Octavio Romero Oropeza, ex director de Pemex el sexenio pasado y hoy director del Infonavit, remarcó que cuando se tuvo el conocimiento de de esos contratos se cancelaron de manera inmediata.

Con ello solicitó que para que haya un informe más detallado al respecto, Raquel Buenrostro, secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sería la encargada de dar dicha información.

“Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron acabo, es decir hubo un intento de soborno pero no se llevaron acabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. En el momento lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga toda la información y se sepa, qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y como en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en el que tuvieron conocimiento esos contratos. Entonces para que digamos no sea quién fue director de Pemex, sino que la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno quién informe qué fue lo que ocurrió en aquel momento" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum defiende a Octavio Romero por supuestos sobornos en Pemex: confirmar cancelación de contratos al momento

Además la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Octavio Romero, quién estaba presente en la conferencia mañanera del pueblo del viernes 15 de agosto, confirmaron la cancelación de los contratos al momento en Pemex.

Y sin mencionar nombres de manera directa hizo referencia a Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex panista y ex trabajador de Pemex, quién está prófugo de la justicia, como uno de los posibles responsable de permitir estos contratos en Pemex, sin embargo durante la administración de Octavio Romero se detectó este intento de soborno y se detuvieron los contratos a tiempo.

Finalmente la presidenta Claudia Shienbaum prometió dar información detallada al respecto pero respetando el proceso legal que se lleva sobre estos sobornos en Pemex para que este no se vea afectado en su desempeño.