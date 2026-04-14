Un derrame de hidrocarburos provocó crisis de agua potable en Poza Rica, Veracruz.

Durante la mañana de este lunes 13 de abril, se reportó un nuevo derrame de hidrocarburos en el arroyo Salsipuesdes, un afluente del río Cazones.

Derrame de hidrocarburos deja sin agua potable a habitantes de Poza Rica

Los habitantes de Poza Rica, Veracruz se quedaron sin servicio de agua potable tras un nuevo derrame de hidrocarburos.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes reportaron que detectaron olores fuertes y manchas aceitosas en el agua.

Incluso, indicaron que llegaron a presentar algunos malestares como:

Dolor de cabeza

Dolor de estómago

Náuseas

Derrame de hidrocarburos provoca crisis de agua potable en Poza Rica (Captura de video)

Mediante un comunicado en redes sociales, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) informó de la situación.

Señalando como medida preventiva que se suspendía el bombeo de agua potable.

Además de que la CAEV exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para cuidar el agua y estar al tanto de la situación.

“Se suspende el bombeo como medida preventiva por presencia de hidrocarburo a la altura de bocatoma. Se mantendrá constante monitoreo. Se solicita a la ciudadanía tomar precauciones en el cuidado del agua y estar pendientes de los comunicados que se estarán enviando.” Comunicado Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Ante el derrame de hidrocarburos que se dio en en el arroyo Salsipuesdes, afluente del río Cazones, han solicitado que se solucionen los problemas de fugas de ductos, ya que no es la primera vez que suceden en la zona.

De acuerdo con los reportes, el pasado 28 de noviembre 2025 se presentó un derrame de hidrocarburos en el Río Cazones.

Provocando una crisis de agua potable en Poza Rica, en Veracruz.

Además del derrame de hidrocarburos, las fuertes lluvias registradas en la entidad generaron que el río Cazones se encuentre con un nivel de 1.10 metros por encima de sus niveles.

Lo que ha generado afectaciones en colonias como Lázaro Cárdenas.