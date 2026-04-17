Alerta en Veracruz: derrame surge en un pozo que llevaba años inactivo

Habitantes de la comunidad La Concepción, en Minatitlán, Veracruz, alertaron sobre un nuevo derrame de hidrocarburo proveniente de un pozo petrolero inactivo desde hace más de 30 años.

La fuga amenaza con contaminar la laguna de Mezcalapa, sustento de decenas de familias pesqueras.

Aunque cuadrillas han recolectado material derramado, el problema persiste y los pobladores exigen la intervención urgente de los tres niveles de gobierno para clausurar el pozo y sanear la zona, antes de que ocurra un ecocidio irreversible en la región.

🐟 #MedioAmbiente | Registran mortandad de peces en el río Cazones, en Veracruz, tras posibles derrames de hidrocarburo río arriba. 🛢️



Autoridades de Protección Civil realizaron recorridos en el afluente y confirmaron la presencia de peces muertos en varios puntos, mientras no… pic.twitter.com/D7pSpgObGw — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) April 17, 2026

Alertan de un nuevo derrame de hidrocarburo en Veracruz que surge de un pozo que llevaba años inactivo

Veracruz se enfrenta a una grave crisis ambiental provocada por un nuevo derrame de hidrocarburo que afectan ecosistemas críticos como la laguna de Mezcalapa.

Habitantes de la comunidad La Concepción alertaron que el nuevo derrame surge de un pozo que llevaba años inactivo.

Aunque el pozo petrolero se encuentra abandonado desde hace más de 30 años, habitantes denuncian que los ductos de Pemex aún cuentan con hidrocarburo.

Por lo que fugas ocasionan que se registre un derrame de hidrocarburo, afectando los ecosistemas en La Concepción.

Advierten que en caso de un escurrimiento más grande podría surgir un ecocidio y una catástrofe ambiental.

Habitantes de la comunidad La Concepción exigen a las autoridades sellar la fuga en pozo que llevaba años inactivo

Autoridades municipales y residentes denuncian que, a pesar de las inspecciones oficiales, las fugas persisten y amenazan con generar un daño irreversible en la fauna y los cuerpos de agua.

Samuel López González, agente municipal en Minatitlán, señaló que aunque recientemente cuadrillas acudieron al sitio para recolectar el material derramado, estas acciones no resuelven el problema de fondo.

Y es que solo el personal solo va a recoger el hidrocarburo, sin atender la causa del derrame, por lo que la fuga aún continúa.

Habitantes denuncian que estos derrames perjudican directamente el sustento de las comunidades pesqueras locales.

Y es que familias de pescadores viven diariamente de lo que obtienen de la laguna de Mezcalapa, en el sur de Veracruz.

Habitantes de la comunidad La Concepción exigen a los tres niveles de gobierno desarrollar acciones estratégicas para limpiar la laguna y las zonas afectadas por el hidrocarburo antes de que los daños sean irreversibles.

Además, consideran que es necesario la intervención de personal especializado para cerrar totalmente el pozo.