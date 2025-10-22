Una polémica surge en torno a las inundaciones que se registraran en el estado de Veracruz, pues un nuevo video muestra la velocidad con la que se desbordó el río Cazones, contradiciendo así las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle.

Y es que Rocío Nahle ha reiterado que por parte del gobierno de Veracruz no falló el alertamiento, sin embargo, la grabación muestra como la crecida del río Cazones tomó por sorpresa a miles de familias.

Polémica por río Cazones: video contradice afirmaciones de Rocío Nahle

Mediante una cuenta de TikTok, se dio a conocer un video que muestra el momento en que una calle se inunda por el desbordamiento del río Cazones, en el estado de Veracruz.

La grabación revela como, en menos de 5 minutos, el nivel del agua alcanzó fácilmente los más de 60 centímetros de altura.

Las personas se vieron sorprendidas por la velocidad con la que el agua irrumpió en sus hogares, por lo que en su gran mayoría solo tuvieron como remedio refugiarse dentro de su vivienda.

Al respecto, personas señalaron que, contrario a lo que dice Rocío Nahle, no abandonaron sus hogares debido a que no se les advirtió de lo que podría suceder.

Mientras que en algunos otros casos, acusaron que recibieron un aviso tardío de los riesgos por las intensas lluvias, pues se les avisó apenas con minutos de antelación a que comenzarían a desbordarse los ríos.