El político y anteriormente presidente municipal de Orizaba, Veracruz, Igor Roji López fue elegido como el secretario de Turismo, pero también el regañado por Rocío Nahle.

Te compartimos los siguientes datos de Igor Roji López:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Igor Roji López es regañado por Rocío Nahle

¿Quién es Igor Roji López?

Igor Fidel Roji López o bien, Igor Roji López es originario de Orizaba, Veracruz, hijo de Eugenio Rojí Uribe y Teresa López Petterson.

El ex alcalde de Orizaba se ha desempeñado en el sector privado y público, además de haber hecho labor comunitaria.

Igor Roji López se describe como un orgulloso “fruto” de Orizaba, asegurando que su educación fue realizada en escuelas públicas de la alcaldía.

Ha tenido distintos reconocimientos en su labor pública, tales como:

Mejor Pueblo Mágico de México

Premio Nacional al Buen Gobierno

Escoba de Plata en Madrid

Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica en Bogotá

Igor Roji López actualmente es abanderado de Morena, aunque antes fue del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 39 años y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Igor Roji López, secretario de Turismo de Veracruz. (@IgorRoji)

Fue presidente municipal de Orizaba de 2018 a 2021, y aunque aspiraba repetir mandato con el abanderamiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo perdió ante Hugo Chachín Kuri.

Actualmente, Igor Roji López es diputado local con licencia para ejercer sus labores como Secretario de Turismo de Veracruz.

¿Qué edad tiene Igor Roji López?

Igor Roji López tiene 54 años de edad, pues nació el 20 de mayo de 1966.

¿Quién es la esposa de Igor Roji López?

La esposa de Igor Roji López es Marianna Díaz Abascal.

Igor Roji López y su esposa Marianna Díaz Abascal. (@IgorRoji)

¿Qué signo zodiacal es Igor Roji López?

Igor Roji López es del signo zodiacal de Tauro, pues nació el 20 de mayo.

¿Cuántos hijos tiene Igor Roji López?

Igor Roji López tiene un hijo junto a Marianna Díaz Abascal, llamado Igor.

¿Qué estudió Igor Roji López?

Igor Roji López es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba con Maestría en Alta Dirección y Gestión Pública por la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

Asimismo, Igor Roji López tiene un diplomado en Ecoturismo Sustentable.

Igor Roji López, secretario de Turismo de Veracruz. (@IgorRoji)

¿En qué trabajó Igor Roji López?

Igor Roji López fue presidente municipal de Orizaba, Veracruz de 2018 a 2021 por la coalición Morena-PVEM, asimismo, se desarrolló en distintos ámbitos públicos como:

Director de Desarrollo Humano en Orizaba

Secretario del Ayuntamiento de Orizaba

Por otra parte, en el sector privado Igor Roji López es:

Propietario del restaurante-bar Bristol

Director administrativo y socio en gasolineras Rojí

Director general y socio de Viajes Olymar Orizaba S.A. de C.V.

Director general de Rojí Comunicaciones de 1997 a 2015

Desde el 17 de junio de 2025 Igor Roji López es el Secretario de Turismo de Veracruz, un diputado con licencia para esta nueva labor.

Igor Roji López, secretario de Turismo de Veracruz. (@IgorRoji)

Igor Roji López es regañado por Rocío Nahle

La gobernadora del Estado de Veracruz, Rocío Nahle, fue captada regañando a Igor Roji López por andar repartiendo de más.

El apenas estrenado secretario de Turismo de Veracruz se llevó un regaño por Rocío Nahle, luego de que ella apuntó que el Estado tenía suficiente dinero repartido.

Con una orden directa a Igor Roji López, la gobernadora le dijo que ya no podía firmar nada porque ya había mucho repartido.

“Tú no puedes firmarle a nadie, si no te lo autorizo”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

Ante la negativa, Igor Roji López enseguida respondió con un “no, yo no”, ante el señalamiento de su jefa.