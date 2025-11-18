Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz, tuvo un atentado en su contra, pero cree que aunque ya le mandaron algunos escoltas esto es insuficiente.

Con balazos directos a su rancho ubicado en el sur de Veracruz, Gildardo Maldonado Guzmán, señaló que pidió protección, pero únicamente le brindaron dos escoltas que trabajan 24 horas al día.

Gildardo Maldonado Guzmán condena ataque armado en su contra en Veracruz

El alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado Guzmán, denunció que sufrió un atentado en su contra con balazos a su rancho ubicado en el sur del estado.

En una entrevista con Azucena Uresti, Gildardo Maldonado Guzmán explicó que aunque él no estaba en ese momento en su rancho, este atentado sí encendió alarmas porque había gente de su confianza ahí.

El hecho que se suscitó el 14 de noviembre, llevó al alcalde por el Movimiento Ciudadano (MC) a emitir una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de Jáltipan, Veracruz. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

Gildardo Maldonado Guzmán aseguró que el atentado contra su rancho no tiene tintes políticos y se trata de la muestra de la inseguridad que hay en Veracruz.

Gildardo Maldonado Guzmán critica número de escoltas que le dieron tras ataque

El alcalde Gildardo Maldonado Guzmán habló del atentado que tuvo en su contra por el cual le dieron escoltas, pero mismas que no cree suficientes.

Gildardo Maldonado Guzmán compartió que desde septiembre pidió escoltas para su seguridad, pero no fue hasta el atentado que el gobierno se las otorgó.

Sin embargo, explicó que se tratan de dos escoltas que trabajan -ambas- 24 horas al día, lo que a él no le resulta suficiente luego de que atacaron a balazos a su rancho.

“Desde septiembre pedía seguridad cuando ya fui alcalde electo. Después del percance [atentado] me han brindado a dos escoltas, pero la verdad no creo que con ellos dos sea suficiente, es muy poco”. Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde.

Ante ello, Gildardo Maldonado Guzmán se ha presentado en la CDMX con el Alfredo Almora, director general de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión, para solicitar más seguridad hacia su persona.

🔴Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, pidió seguridad desde septiembre, no se la otorgaron hasta ayer y con solo dos escoltas. Ahora, exige un reforzamiento luego de que el viernes un grupo armado atacó a balazos su rancho.



— Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2025

Asimismo, Movimiento Ciudadano ha pedido a Omar García Harfuch que dé seguridad a Gildardo Maldonado Guzmán, pero no ha habido respuesta.