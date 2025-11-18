El excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz, Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue asesinado en su casa.

La madrugada del 18 de noviembre, Pedro González Rodríguez, fue asesinado por un supuesto grupo armado que entró en su casa en Villa Comoapan, Veracruz.

Excandidato a San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, es asesinado

El excandidato a alcalde en San Andrés Tuxtla en Veracruz, ‘Pillica’ fue asesinado la madrugada del 18 de noviembre, según reportan medios locales.

Pedro González Rodríguez conocido como ‘Pillica’ fue asesinado luego de que un supuesto grupo armado llegó a su casa en Villa Comoapan en San Andrés Tuxtla.

Según reportes, era alrededor de las 2:00 am cuando personas habrían ingresado a su domicilio con armas cortas y largas.

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’, ex candidato a alcalde y policía municipal. (Facebook/pedro.gonzalezrodriguez.7739)

Vecinos aseguraron que Pedro González Rodríguez intentaba escapar, pero informes policiales detalles que habría sido asesinado en la azotea de su domicilio.

Las autoridades de San Andrés Tuxtla arribaron a la casa de Pedro González Rodríguez luego de los reportes y acordonaron la zona.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato de Pedro González Rodríguez, pero desde 2021 aseguraba que era amenazado de muerte por su candidatura en San Andrés Tuxtla.

Nieto de Pedro González Rodríguez habría resultado herido

Pedro González Rodríguez, ex policía municipal y exalcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz, fue asesinado y se cree su nieto también.

Aunque no está confirmado, se dice que en domicilio también estaba el nieto de ‘Pillica’ de modo que también habría resultado herido en el atentado.

Hasta el momento, la familia de Pedro González Rodríguez no se ha pronunciado al respecto.