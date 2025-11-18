Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue asesinado en su casa en Villa Comoapan, Veracruz, luego de que un supuesto comando armado entró a su domicilio.

Pero ¿quién fue Pedro González Rodríguez ‘Pillica’? Te lo contamos con los siguientes datos:

¿Quién fue Pedro González Rodríguez ‘Pillica?

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue un policía municipal en Veracruz por 40 años.

Luego de ello y -según él- cansado de que el pueblo de San Andrés Tuxtla fuera usado por distintos partidos políticos, Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ pudo lograr el registro como candidato a alcalde en 2021.

Sin embargo, Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ aseguró que el Partido Encuentro Solidario (PES) le “jugó chueco” y buscó sacarlo de la plantilla.

Registro de Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ para candidatura a alcalde. (Facebook/pedro.gonzalezrodriguez.7739)

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue asesinado en un atentado en su casa el 18 de noviembre, pero desde 2021 aseguraba recibir llamadas amenazantes y que su carro se quedó sin frenos sin explicación de un forense ante autoridades.

Se cree que Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ vivía con un nieto, quien lo ayudó en su campaña política, pero esto no está confirmado.

¿Qué edad tenía Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Se creía que Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ tenía entre 65 y 67 años de edad.

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’, ex candidato a alcalde y policía municipal. (Facebook/pedro.gonzalezrodriguez.7739)

¿Quién fue la esposa de Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Se desconoce si Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Se desconoce el signo zodiacal de Pedro González Rodríguez ‘Pillica’.

¿Cuántos hijos tuvo Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Se cree que Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ sí tuvo hijos, pero se desconocen sus identidades.

¿Qué estudió Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Se desconoce el grado de estudios de Pedro González Rodríguez ‘Pillica’.

¿En qué trabajó Pedro González Rodríguez ‘Pillica’?

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue policía municipal y más tarde candidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz por el PES.

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’, ex candidato a alcalde y policía municipal. (Facebook/pedro.gonzalezrodriguez.7739)

El exagente municipal, Pedro González Rodríguez ‘Pillica’, fue asesinado la madrugada del 18 de noviembre.

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ quien también fue excandidato para alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, fue asesinado en su casa luego de que un supuesto comando ingresó a su domicilio.

Pedro González Rodríguez ‘Pillica’, ex candidato a alcalde y policía municipal. (Facebook/pedro.gonzalezrodriguez.7739)

Según los reportes de los vecinos, se escucharon detonaciones de armas de fuego lo que hizo llamar a la policía, mientras Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ intentaba escapar del atentado.

Medios locales apuntan que Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ murió en la azotea de su domicilio en la calle Mariano Escobedo en la alcaldía de Villa Comoapan.

El comando que habría asesinado al exagente municipal, pudo escapar del lugar y hasta ahora no hay ningún detenido.

El cuerpo de Pedro González Rodríguez ‘Pillica’ fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), pero no hay más detalles al respecto.