Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, fue asesinado en Veracruz

Este domingo 23 de noviembre se reportó el asesinato de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz.

Los primeros reportes establecen que Juan Carlos Mezhua fue asesinado por hombres armados en la comunidad de Piedras Blancas en la zona central de Veracruz.

Este ataque ocurrió justo afuera de una calera del exalcalde, cuando dos camionetas lo interceptaron y dispararon en su contra, hecho que movilizó a los pobladores de la región.

Fiscalía de Veracruz investiga asesinato de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, ha iniciado una carpeta de investigación en torno al asesinato de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica.

Tras este crimen, aseguraron que se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales de Veracruz.

FGE INFORMA QUE SE INVESTIGA HECHOS SUSCITADOS EN ZONGOLICA pic.twitter.com/MIljLpifdf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 23, 2025

Sin embargo, no dieron parte sobre las dos camionetas que interceptaron a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, ni de sus características ni donde pudieron haber huido.

Por el momento, tampoco se sabe el móvil del ataque contra el exalcalde de Zongolica, quien también era un empresario querido por su comunidad que impulsaba el turismo local, así como la cosecha de café, hasta la venta de lotes y construcción de fraccionamientos.

Desde medios de comunicación también se reporta que Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica tenía intenciones por competir por la gubernatura de Veracruz en sus próximas elecciones de la mano del Partido Independiente.

El cual mostraba su entusiasmo en redes sociales y se identificaba como una organización política en el estado de Veracruz, que ya contaba con asambleas y recorridos en los diferentes municipios de la entidad.