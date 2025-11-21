El 80% de los siniestros causados por las lluvias que ocurrieron durante el mes de octubre que fueron cubiertos por seguros, se tratan de incidentes en el estado de Veracruz.

De esa manera, Veracruz se colocó como el estado con mayor cobertura por parte de empresas aseguradoras, debido a que el resto de entidades representaron porcentajes menores de los registros:

Veracruz: 80%

Puebla: 9%

Hidalgo: 3.8%

Querétaro, San Luis Potosí: el 7.2% restante

Veracruz fue el estado con más siniestros asegurados por las lluvias de octubre

Durante la primera y la segunda semana del mes de octubre, se registraron lluvias torrenciales en 5 estados del país que dejaron múltiples pérdidas humanas y severas afectaciones materiales.

El estado de Veracruz fue la entidad que más daños contabilizó debido a las precipitaciones, toda vez que de las más de 75 muertes contabilizadas, cerca de 30 ocurrieron en el territorio estatal.

Lluvias torrenciales en Veracruz durante octubre (Lilian Ayala / Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

De la misma forma, datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) establecen que en octubre se registraron 2 mil 894 vehículos dañados, un total de 2 mil 778 corresponden a Veracruz.

Ante las afectaciones y muertes causadas por las lluvias, las empresas aseguradoras se emplearon a fondo y por ser la entidad más dañada, Veracruz concentró el 80% de los siniestros cubiertos por los seguros.

Aseguradoras pagaron increíble cifra por siniestros en 2025

Al publicar el balance de la actividad de las empresas aseguradoras durante el 2025, AMIS reveló que las firmas han pagado una increíble cifra por los siniestros registrados a lo largo del año.

Al respecto, AMIS señaló que de enero a octubre, las empresas aseguradoras desembolsaron 8 mil 4 millones de pesos por daños ocasionados por riesgos hidrometeorológicos en todo el país.

Presupuesto 2026 para lluvias y desastres naturales es explicado por la Secretaría de Hacienda (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

La cifra desembolsada por las empresas para cubrir las afectaciones por lluvias, inundaciones y demás incidentes, representa un aumento del 21% con respecto al total que se contabilizó el 2024.

Con respecto a las lluvias de octubre, AMIS resaltó que se contabilizaron un total de 7 mil 134 siniestros, de los que se arrojaron los siguientes datos: