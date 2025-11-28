Las lluvias extremas registradas en el estado de Veracruz dejaron a incomunicadas a varias comunidades, luego de que se registrara el colapso de un puente.

Los hechos se registraron entre los poblados de Zontecomatlán e Ilamatlán, en donde el puente provisional, colocado tras las inundaciones presentadas en el mes de octubre, se desplomó.

Puente provisional en Veracruz colapsó; varias comunidades quedaron incomunicadas

La noche del miércoles 26 y madrugada del jueves 27 de noviembre de 2025, se registraron lluvias extremas y diversas partes del territorio de Veracruz.

Según información de Conagua, estas llenaron el cauce del río Cazones, el cual nuevamente estuvo a pocos centímetros de desbordarse.

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

No obstante, la elevación en el nivel del agua provocó que un puente provisional, colocado por las autoridades tras las pasadas inundaciones de octubre, no resistiera y terminara colapsando.

Esto debido a que la estructura, un armado de tubos de metal, se encontraba rellena de arena y grava, por lo que el agua incrementó su peso provocando que se derrumbara.

Lo anterior, habría dejado incomunicadas a por lo menos 7 comunidades, entre ellas:

Huitztipan

Ilamatlán

Xoxocapa

Tlatlazoquico

Toltepec

San Gregorio

Santa Cruz

Y es que dicho puente era el único que unía a estos poblados, debido a que los caminos resultaron dañados por las lluvias.

Ante esta situación se espera que las autoridades nuevamente instalen otro puente, aunque se espera que para ello deberán esperar que las condiciones del clima mejoren.