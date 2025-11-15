La gobernadora del estado Veracruz, Rocío Nahle, anunció la integración de Polo Deschamps a su gabinete estatal.

De acuerdo con la información señalada por el gobierno de Veracruz, esta integración se trata de una reestructuración del equipo estatal de la gobernadora Rocío Nahle.

Rocío Nahle suma a Polo Deschamps a su gabinete de en Veracruz

Mediante una fotografía, en compañía de Polo Deschamps, la gobernadora Rocío Nahle anunció su integración al gabinete estatal como nuevo director del Sistema Portuario del estado de Veracruz.

Este ajuste entrará en vigor a partir del próximo martes 18 de noviembre de 2025, una vez finalizado el puente festivo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con la propia Rocío Nahle, el nombramiento de Polo Deschamps se debe a que Carlos Torres Ramírez, quien está al frente del sistema portuario, pasará ahora a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano en Sedesol.

La decisión resalta, toda vez que Polo Deschamps participó en las pasadas elecciones como candidato a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, ahora fuera de las filas emecistas, y lejos de las filas del PAN, se integrará a los trabajos de la gobernadora Rocío Nahle en Veracruz.