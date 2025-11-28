Para la tarde del viernes 28 de noviembre de 2025 se espera un pronóstico de lluvias fuertes en varias entidades del país, motivo por el que están bajo alerta Veracruz y otros 4 estados.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de 15 a 18 horas se registrarán chubascos y lluvias fuertes, además de bancos de niebla en cinco estados al Sur de México.

¿En qué estados lloverá el 28 de noviembre 2025? Veracruz y otros 4 estados bajo alerta

Acorde a lo informado por las autoridades, las lluvias fuertes en Veracruz y otros 4 estados podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones.

Por ello, se pide a los habitantes de las siguientes entidades extremar precauciones.

En Veracruz (regiones):

  • Huasteca Alta
  • Capital De Nautla
  • Las Montañas
  • Sotavento
  • Papaloapan
  • De Los Tuxtlas
  • Olmeca

En el caso de Oaxaca (regiones):

  • Papaloapan
  • Cañada
  • Mixteca
  • Sierra Norte
  • Istmo

Para Chiapas (regiones):

  • Norte
  • Selva
  • Altos
  • Centro
  • Fronteriza

En cuanto a Tabasco (regiones):

  • Pantanos
  • Chontalpa
  • Centro
  • Sierra
  • Rios

En Guerrero (regiones):

  • Tierra Caliente
  • Costa Grande
  • Montaña

Se advierte que las fuertes rachas de viento en Veracruz y 4 estados podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se pide tomar precauciones por la visibilidad reducida ocasionada por los bancos de niebla en tramos carreteros.

En cuanto a oleaje, se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Tabasco.

