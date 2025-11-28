Para la tarde del viernes 28 de noviembre de 2025 se espera un pronóstico de lluvias fuertes en varias entidades del país, motivo por el que están bajo alerta Veracruz y otros 4 estados.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de 15 a 18 horas se registrarán chubascos y lluvias fuertes, además de bancos de niebla en cinco estados al Sur de México.
¿En qué estados lloverá el 28 de noviembre 2025? Veracruz y otros 4 estados bajo alerta
Acorde a lo informado por las autoridades, las lluvias fuertes en Veracruz y otros 4 estados podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones.
Por ello, se pide a los habitantes de las siguientes entidades extremar precauciones.
En Veracruz (regiones):
- Huasteca Alta
- Capital De Nautla
- Las Montañas
- Sotavento
- Papaloapan
- De Los Tuxtlas
- Olmeca
En el caso de Oaxaca (regiones):
- Papaloapan
- Cañada
- Mixteca
- Sierra Norte
- Istmo
Para Chiapas (regiones):
- Norte
- Selva
- Altos
- Centro
- Fronteriza
En cuanto a Tabasco (regiones):
- Pantanos
- Chontalpa
- Centro
- Sierra
- Rios
En Guerrero (regiones):
- Tierra Caliente
- Costa Grande
- Montaña
Se advierte que las fuertes rachas de viento en Veracruz y 4 estados podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Asimismo, se pide tomar precauciones por la visibilidad reducida ocasionada por los bancos de niebla en tramos carreteros.
En cuanto a oleaje, se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Tabasco.