A través de un mensaje en sus redes sociales, la gobernadora del estado Rocío Nahle confirmó la réplica de la obra, El Colotero del artista Miguel Vargas Martínez, tras su colapso a causa de las lluvias en Veracruz.

“El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo,Veracruz conocido como la capital de la naranja. Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro.Vargas.” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Mensaje de la mandataria estatal Nahle que se da, luego de que esta mañana de martes 16 de diciembre 2025, la edificación de El Colotero colapsó en los primero minutos de la 8:00 am.

Según las autoridades el colapso del monumento a El Colotero se debió a las fracturas que sufrió la estructura tras el registro de las lluvias torrenciales en octubre pasado en el estado de Veracruz.

El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo,Veracruz conocido como la capital de la naranja🍊



Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó.

Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro.Vargas. pic.twitter.com/oWfQKfUxp8 — Rocío Nahle (@rocionahle) December 16, 2025

El Colotero es símbolo de Álamo Temapache en Veracruz

Desde 2004, la obra de El Colotero se convirtió en el símbolo del municipio de Álamo Temapache en Veracruz.

Pues dicha obra hacía alusión a los coloteros, que son los trabajadores del campo dedicados a la cosecha de naranjas, pues el municipio de Álamo Temapache es conocido como la “capital mundial de la naranja”.

El Colotero se trataba de una escultura de 15 metros de altura por 35 metros de longitud, misma que fue construida de acero y cemento.

Misma estructura de El Colotero que no sólo se trataba de un símbolo de identidad del municipio de Álamo Temapache, sino también uno de los sitios turísticos más visitados en Veracruz.