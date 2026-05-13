El Metro CDMX va lento por lluvias este martes 12 de mayo; reportan afectaciones en todas las líneas.

Las lluvias en la Ciudad de México han provocado intermitencias en el servicio del Metro CDMX, por lo que se anunció la activación de la marcha de seguridad en toda la red.

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.” Metro CDMX

Reportan afectaciones en todas la líneas del Metro CDMX por lluvias

Adrián Ruvalcaba, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, confirmó las afectaciones en todas la líneas del Metro CDMX.

El titular del Metro CDMX detalló que la marcha de seguridad se implementó para “garantizar una operación segura de los trenes”.

Asimismo, Adrián Ruvalcaba puntualizó que la medida se toma para priorizar la seguridad de los usuarios.

“Esta medida puede ocasionar avance lento y mayor tiempo de recorrido. Les pido tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro. La seguridad de las y los usuarios es lo más importante”. Adrián Ruvalcaba

Ante tal situación, Adrián Ruvalcaba destacó que el avance de los trenes será lento.

Debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, en distintas líneas del @MetroCDMX se implementa marcha de seguridad para garantizar una operación segura de los trenes.



Esta medida puede ocasionar avance lento y mayor tiempo de recorrido.… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 12, 2026

Por tal motivo, exhortó a la ciudadanía para que tomara sus previsiones y se mantuviera informada mediante canales oficiales del Metro CDMX.

En redes sociales, usuarios han reportado problemas en la Línea 3 con servicio lento con tiempos de espera de más de 10 minutos.

De igual manera, se informó que hay inundaciones en las instalaciones de la Línea 1 y 8 con afectaciones en los pasillos.

Las fuertes lluvias y tormentas registradas en la Ciudad de México no solo afectaron el Metro CDMX, también se han reportado inundaciones en diversos puntos de la capital.