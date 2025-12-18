Febrero de 2025 representó un periodo de avances significativos para Durango, gracias al trabajo coordinado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Esteban Villegas, quienes impulsaron proyectos estratégicos en infraestructura y bienestar social.

Entre las acciones más relevantes, Esteban Villegas encabezó la supervisión de la Planta Potabilizadora de Durango, una obra que garantizará el suministro de agua potable por los próximos 50 años, además del avance del puente “Plomositas”, en el municipio de Pueblo Nuevo, que beneficiará la movilidad y seguridad de más de 900 habitantes.

Con el respaldo del Gobierno de México, también se fortaleció la atención en servicios básicos y el acceso a la alimentación, mediante la puesta en marcha de Tiendas del Bienestar en Nombre de Dios y Tlahualilo, donde se ofrecen productos de la canasta básica a precios accesibles.

Durango fortalece servicios y bienestar con Claudia Sheinbaum y Esteban Villegas

Además del abasto de productos esenciales como frijol y maíz, se impulsaron acciones en materia de salud con el programa “Salud Casa por Casa”, así como mejoras en caminos rurales, electrificación y módulos médicos en comunidades indígenas.

Los programas sociales dirigidos a mujeres, estudiantes y familias en situación vulnerable recibieron un impulso importante con la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Esteban Villegas.

Por su parte, el DIF Estatal, presidido por Marisol Rosso, entregó 89 comedores escolares en 24 municipios, fortaleciendo la alimentación diaria de miles de niñas y niños en la entidad.

Educación y nuevas oportunidades académicas avanzan en Durango

En el ámbito educativo, se reforzó la infraestructura y el acceso a nuevas tecnologías. Se entregó equipamiento a 571 telesecundarias, marcando una nueva etapa para los planteles rurales del estado.

Asimismo, avanzó la implementación de la aplicación CURA (Clave Única de Registro Académico), con más de 160 mil licencias para estudiantes de primaria y secundaria, lo que permite a las familias dar seguimiento al desempeño escolar.

El CECyTE mejoró su oferta académica con carreras técnicas orientadas a la Inteligencia Artificial, mientras que la inauguración del Conservatorio de Música de Durango brindó más opciones educativas y culturales para jóvenes.

Claudia Sheinbaum y Esteban Villegas impulsan infraestructura y bienestar en Durango. (Cortesía )

En materia de espacios deportivos y comunitarios, se entregaron obras en Lerdo, como domos deportivos, canchas y pavimentación en comunidades como La Torreña, La Goleta y La Borrega, con inversiones superiores a 12 millones de pesos, fortaleciendo la convivencia social.

Finalmente, febrero de 2025 consolidó la coordinación entre la Federación y el estado de Durango, con acciones directas en infraestructura, salud, caminos rurales y apoyo al campo.

Gracias al trabajo conjunto entre Claudia Sheinbaum y Esteban Villegas, se avanzó en proyectos para comunidades indígenas, mejorando la conectividad, el acceso a servicios y el desarrollo regional en todo el estado.