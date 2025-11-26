El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para Durango, el más alto de su administración con 51 mil 550 millones de pesos y un crecimiento del 7.94% respecto al año anterior.

El mandatario destacó que desde 2022 el presupuesto ha aumentado 28% en conjunto, impulsado por finanzas ordenadas y un manejo responsable de los recursos.

Durango presenta balance cero y finanzas sanas

Durante el anuncio, el mandatario señaló que Durango seguirá trabajando bajo el modelo de Balance Cero, que evita el endeudamiento y asegura que el gasto se mantenga dentro del ingreso real.

Asimismo, detalló que la administración proyecta una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos solo en infraestructura; además, se tienen autorizados 1.2 millones de pesos extra para finales del 2025 y marzo 2026.

Este movimiento representa un crecimiento cercano al 500% en inversión pública, lo que permitirá concluir proyectos relevantes y arrancar nuevos trabajos en todas las regiones.

El sector recibirá 3 mil 75 millones de pesos, con proyectos estratégicos como:

Continuación del Hospital de Santiago Papasquiaro con inversión de 400 mdp

Operación de Rutas de la Salud con 180 mdp

Aumento adicional de 125 mdp para fortalecer equipos, servicios y atención directa

Por su parte, la educación tendrá un aumento del 17%, pasando a 6 mil 19 millones de pesos. Mientras que el campo contará con 447.5 millones de pesos para semillas mejoradas, apoyos directos y modernización pecuaria.

Además, la Tarjeta Madre aumenta su presupuesto en 85%, pasando de 100 a 185 millones de pesos; el programa de apoyo a personas con discapacidad contará con una inversión de 40 mdp y la entrega de uniformes y útiles escolares pasa a una inversión de 201 millones de pesos.

Finalmente, se señaló que el gasto en seguridad crecerá 17%, llegando a 1.4 mdp para fortalecer el equipamiento y la operación policial.

Con estas estrategias, el gobierno de Esteban Villegas se compromete a ejercer una política correcta, utilizando los recursos en beneficio de las y los duranguenses.