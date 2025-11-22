Durango avanza hacia un salto tecnológico sin precedentes, pues el gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció avances importantes en las negociaciones para la instalación del gran Data Center de Fermaca, infraestructura que promete transformar el modelo económico y digital del estado.

Durango se perfila como hub tecnológico con el proyecto de Fermaca

Durante esta semana, la administración estatal sostuvo reuniones con dos corporativos de alto nivel de Estados Unidos, líderes en inteligencia artificial y procesamientos de datos. Aunque los nombres de las compañías se mantienen bajo confidencialidad, el propio gobernador participó virtualmente en los encuentros, donde se discutieron inversiones tanto para Durango capital como para la Comarca Lagunera.

Esteban Villegas recordó que Fermaca ya construye el ducto de gas natural y la red de fibra óptica que llegará desde Texas, infraestructura que por años había sido solicitada para la modernización del estado. Estos avances serán claves para garantizar el funcionamiento del Data Center, que operará con altos estándares de energía y conectividad.

Es por eso que Fermaca negoció directamente con una de las empresas más grandes del mundo en inteligencia artificial, especializada en renta y operación de espacios para procesamiento masivo de datos.

De concretarse, Durango se convertiría en el único punto en Latinoamérica con desarrolladores de tal magnitud, abriendo la puerta a aplicaciones de IA en medicina, agroindustria, educación y seguridad.

Finalmente, Esteban Villegas Villarreal pidió prudencia al tratarse de la primera reunión formal, pero afirmó que la próxima semana podrían darse a conocer avances importantes. Señaló que este proyecto traería consigo empleos especializados, innovación y crecimiento económico sostenible.