Marisol Rosso es la actual presidenta del DIF Estatal de Durango. Su trabajo se ha enfocado en impulsar programas de salud, bienestar y asistencia social, especialmente para mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables. Además, es esposa del gobernador Esteban Villegas.

¿Quién es Marisol Rosso?

Marisol Rosso se desempeña como presidenta del DIF Estatal de Durango desde 2023, y tras siete meses de gestión se posicionó dentro del top 10 de presidentas de DIF con mayor aprobación a nivel nacional.

Ha encabezado espacios solemnes y eventos en el Congreso del Estado, visibilizando las historias y luchas de mujeres de la región. Su labor se realiza en colaboración estrecha con el gobierno estatal de Durango, reflejando su compromiso social y su enfoque en el bienestar comunitario.

¿Qué edad tiene Marisol Rosso?

Marisol Rosso no ha hecho pública su edad, aunque se sabe que nació el 5 de agosto.

¿Marisol Rosso tiene esposo?

Sí. Está casada con Esteban Villegas, gobernador de Durango desde 2022. Ambos han trabajado de manera conjunta en programas sociales y actividades públicas orientadas al bienestar de la población duranguense.

¿Qué signo zodiacal es Marisol Rosso?

Nacida el 5 de agosto, Marisol Rosso es Leo, un signo de fuego reconocido por su creatividad, liderazgo y empatía.

¿Marisol Rosso tiene hijos?

Marisol Rosso es madre de dos hijos y, junto con Esteban Villegas, promueve actividades y programas en favor de la familia en Durango.

¿Qué estudió Marisol Rosso?

Marisol Rosso es Licenciada en Terapia de la Comunicación Humana por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

¿En qué ha trabajado Marisol Rosso?

Marisol Rosso ha centrado su carrera en la asistencia social y el bienestar de personas vulnerables. Entre sus principales acciones destacan:

Profesionalización de cuidadores para mejorar la atención a personas adultas mayores, garantizando capacitación constante y calidad de vida.

Coordinación de la entrega de prótesis externas de mama a mujeres con cáncer, promoviendo su bienestar físico y emocional.

Organización de campañas gratuitas de prótesis oculares para personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida.

Fortalecimiento de los 39 DIF Municipales, logrando una atención más eficiente para niñas, niños, mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables.

Su gestión refleja un enfoque integral de salud, educación y bienestar familiar, consolidándose como una de las lideresas más activas en Durango en temas de política social.