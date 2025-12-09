Esteban Villegas mantiene a Durango como uno de los estados más seguros del país, al ubicarse entre las entidades con menor número de homicidios dolosos y permanecer fuera de los grupos con mayor incidencia tanto en el acumulado anual como en el mes de noviembre.

Según las cifras presentadas durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que Durango se encuentra entre los estados más seguros a nivel nacional.

Durango encabeza lista de los estados más seguros: compromiso y resultados de Esteban Villegas

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que a nivel nacional los homicidios dolosos disminuyeron 37% y el promedio diario bajó 32%, además de registrarse una reducción del 47% en delitos de alto impacto.

En este contexto, destacó que Durango se mantiene entre las entidades con menor incidencia y consolida una tendencia estable, muy por debajo de los estados que concentran más de la mitad de los homicidios del país.

Estas cifras respaldan la efectividad de la estrategia de seguridad que coordina el gobernador Esteban Villegas Villarreal, basada en la prevención, el trabajo interinstitucional y el fortalecimiento operativo.

La participación conjunta de corporaciones estatales, municipales y federales ha permitido conservar niveles bajos y sostenidos en los principales indicadores delictivos.

Las cifras federales confirman que Durango se mantiene con niveles bajos y estables de homicidios dolosos. (Cortesía)

El informe federal también subrayó que noviembre fue uno de los meses con menos homicidios desde 2015 y que 26 entidades lograron reducir su promedio diario anualizado. En este panorama, Durango destaca por mantenerse consistentemente entre los estados más seguros, reforzando el clima de tranquilidad en sus regiones.

Durango continúa consolidándose como un estado confiable para las familias y para sectores como el turismo, la industria y la inversión. El Gobierno Estatal refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación y la vigilancia en todo el territorio para seguir avanzando en la protección de las y los duranguenses.