Tlaxcala se sumará el próximo 9 de agosto a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 80 mil 495 árboles y la restauración de mil 60 hectáreas, como parte de la estrategia ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la recuperación de los ecosistemas del país.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros participó en el enlace nacional encabezado por la titular del Ejecutivo federal durante la Mañanera del Pueblo, junto con las y los gobernadores del país, donde se dieron a conocer las metas y acciones que se desarrollarán de manera simultánea en las 32 entidades federativas.

Lorena Cuéllar anuncia reforestación de más de 80 mil árboles en Tlaxcala. (cortesía)

Lorena Cuéllar convoca a participar en la Jornada Nacional de Reforestación 2026

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta jornada representa uno de los mayores esfuerzos de restauración ambiental del país, al reunir a los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones sociales y ciudadanía con la meta de reforestar y conservar mil 500 millones de árboles y plantas hacia 2030.

En ese contexto, Lorena Cuéllar llamó a las familias tlaxcaltecas, estudiantes, productores, ejidatarios y organizaciones sociales a sumarse a la jornada del próximo domingo.

La mandataria estatal destacó que la participación ciudadana será fundamental para alcanzar la meta de plantar más de 80 mil árboles en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente estatal, más de 5 mil 800 personas participarán en la jornada, en la que se restaurarán mil 60 hectáreas de ecosistemas.

El evento principal se realizará en el municipio de Atltzayanca, donde se sembrarán 6 mil árboles en una superficie de seis hectáreas, con la participación de mil 49 personas y la asistencia de Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, como representante del Gobierno de México.

Tlaxcala incorporará drones y coordinación interinstitucional para ampliar la reforestación

Las acciones se desarrollarán de manera coordinada entre el Gobierno de Tlaxcala y dependencias federales como la Sader, Semarnat, Sembrando Vida y la Secretaría de Bienestar, además de municipios, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de la estrategia nacional, se incorporará innovación tecnológica mediante la dispersión aérea de 50 mil semillas de pino patula y pino teocote con drones, una labor que estará a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para intervenir zonas de difícil acceso y ampliar la cobertura de reforestación.

A nivel nacional, la Jornada Nacional de Reforestación 2026 se llevará a cabo de forma simultánea en las 32 entidades, con acciones en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios, donde se sembrarán más de 6.6 millones de árboles y plantas, con la participación de 235 mil 97 personas y la meta de restaurar 32 mil hectáreas de bosques, selvas, matorrales, pastizales y manglares.

Con esta estrategia, Tlaxcala refrenda su compromiso con la conservación del patrimonio natural y se suma al esfuerzo nacional para fortalecer la restauración ambiental y la protección de los ecosistemas.