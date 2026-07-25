Tlaxcala concluyó la realización del WPA Grand Prix 2026, competencia internacional de para atletismo en la que la delegación estatal consiguió cuatro medallas y el estado reforzó su posicionamiento como sede de eventos deportivos de talla internacional.

La representación tlaxcalteca obtuvo tres medallas de oro y una de bronce. Leonardo de Jesús Pérez Juárez ganó dos preseas doradas, Fernando Sánchez Nava consiguió una medalla de oro y David Isaí Montiel obtuvo el bronce.

Tlaxcala cierra el WPA Grand Prix 2026. (cortesía )

Leonardo de Jesús Pérez Juárez destaca en la última jornada

Durante el cierre de actividades, Leonardo de Jesús Pérez Juárez obtuvo su segunda medalla de oro al imponerse en la prueba de 400 metros categoría T52, con un tiempo de 53.2 segundos.

Por su parte, David Isaí Montiel conquistó la medalla de bronce en los 400 metros categoría T54, al registrar 51.32 segundos, mientras que Sebastián Díaz Piedras finalizó entre los seis mejores competidores en la prueba de salto de longitud categoría T47.

Tlaxcala cierra el WPA Grand Prix 2026. (cortesía )

Tlaxcala fortalece su proyección internacional en el para atletismo

El entrenador del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Martín Díaz López, afirmó que la realización del WPA Grand Prix 2026 representa una oportunidad para proyectar al estado como referente del deporte adaptado gracias a su infraestructura y capacidad organizativa.

Es una ventana muy importante para la comunidad y para Tlaxcala. Tener este tipo de competencias en casa nos permite crecer y mostrar las instalaciones que tenemos. Contamos con una pista de primer mundo. Martín Díaz López, entrenador del Instituto del Deporte de Tlaxcala

El entrenador también reconoció el respaldo del Gobierno de Tlaxcala, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para impulsar competencias internacionales y el desarrollo de nuevas generaciones de para atletas.

Tras concluir el WPA Grand Prix 2026, la selección de Tlaxcala continuará su preparación para la Paralimpiada Nacional, programada para octubre.