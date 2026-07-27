La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la entrega de equipamiento para 17 Casas de Día de distintos municipios, con el objetivo de fortalecer la atención, la convivencia y el desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Acompañada por la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, la mandataria destacó que estos apoyos contribuirán a mejorar los servicios y las actividades que se ofrecen en estos espacios de bienestar.

Lorena Cuéllar impulsa mejores espacios para las personas adultas mayores

Como parte de la entrega, la titular del Ejecutivo distribuyó de manera simbólica vales para adquirir sillones, refrigeradores, camillas para terapia y masaje, sillas de ruedas, mesas de picnic, vajillas, dispensadores de agua, pantallas de 65 pulgadas, bocinas, estufas y andaderas, entre otros artículos que fortalecerán la atención en estos centros.

Asimismo, recordó que su administración ha impulsado diversos programas dirigidos a este sector, entre ellos cirugías gratuitas de la vista, entrega de dentaduras, lentes, aparatos auditivos y sillas de ruedas, con el propósito de mejorar su calidad de vida.

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, señaló que estas acciones reflejan la visión humanista del Gobierno estatal y han permitido fortalecer y equipar espacios dignos para las personas adultas mayores en 27 municipios.

Tlaxcala equipa 17 Casas de Día para fortalecer el bienestar de adultos mayores. (Cortesía)

Tlaxcala fortalece las políticas públicas para las personas adultas mayores

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar indicó que, de acuerdo con datos del INEGI, 11 por ciento de la población de Tlaxcala tiene más de 60 años, porcentaje que podría aumentar a 20 por ciento para 2050, por lo que consideró indispensable continuar impulsando políticas públicas enfocadas en este sector.

Además, destacó que Tlaxcala se ubica como la novena entidad del país en contar con una Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, institución que brinda atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social de manera gratuita.

En representación de las personas beneficiarias, María Luisa Gallegos Zempoalteca agradeció el respaldo del Gobierno estatal y afirmó que el nuevo equipamiento permitirá que las Casas de Día sean espacios más seguros, cómodos y dignos para la convivencia y el desarrollo de las personas adultas mayores.