El representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, Ricardo Peralta Saucedo, encabezó la participación de Casa Tlaxcala en la séptima edición de la Noche de Museos 2026, iniciativa cultural impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Como parte de la jornada, el recinto abrió sus puertas al público para integrarse al circuito de espacios culturales que participan de manera periódica en este programa.

Casa Tlaxcala participa en la Noche de Museos 2026 en CDMX. (cortesía )

Ricardo Peralta destaca la presencia de Casa Tlaxcala en el circuito cultural

El representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, Ricardo Peralta Saucedo, señaló que la incorporación de Casa Tlaxcala a la Noche de Museos representa una oportunidad para difundir la historia contemporánea y el patrimonio cultural del estado.

Esta noche tenemos el honor de formar parte de la Noche de Museos, una iniciativa en la que participan recintos emblemáticos como el Colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el Museo de las Constituciones, así como otros espacios históricos y culturales de gran relevancia en el país. Ricardo Peralta Saucedo, representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México

El funcionario agregó que la participación de Casa Tlaxcala busca fortalecer la difusión de la identidad y la aportación del estado al desarrollo del país.

Casa Tlaxcala participa en la Noche de Museos 2026 en CDMX. (cortesía )

Casa Tlaxcala busca promover la identidad y la cultura de Tlaxcala

Durante su intervención, el representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, Ricardo Peralta Saucedo, afirmó que actividades como la Noche de Museos contribuyen a fortalecer el vínculo entre cultura, identidad y comunidad.

Más allá de las diferencias ideológicas, de las condiciones coyunturales del país e incluso de los desafíos geopolíticos, la cultura siempre nos va a unir. Sobre todo, la difusión de la cultura mexicana, porque debemos sentirnos orgullosos de lo que sabemos hacer como mexicanos, de lo que significa la mexicanidad y de lo que nos construye día a día. Ricardo Peralta Saucedo, representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México

El Gobierno de Tlaxcala señaló que con esta participación busca ampliar la proyección de Casa Tlaxcala como un espacio dedicado a la difusión de la historia, la cultura y la identidad del estado en la capital del país.