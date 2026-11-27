Tlaxcala inauguró el Congreso Nueva Escuela Tlaxcalteca (NET) 2026, un encuentro que busca compartir experiencias, generar propuestas y promover nuevas prácticas de enseñanza para mejorar la formación académica de las y los estudiantes.

Organizado por la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), el encuentro reúne a docentes, directivos, investigadores y estudiantes de distintos niveles educativos. Su programa contempla 64 ponencias, conferencias magistrales, talleres y actividades orientadas a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje.

Luis Antonio Ramírez Hernández encabeza inauguración del Congreso NET 2026 en la UATx

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, encabezó la ceremonia inaugural en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). Durante el acto, transmitió el reconocimiento de la mandataria estatal a las comunidades educativas por su contribución al desarrollo y la transformación de la entidad.

A través de un mensaje en video, Cuéllar Cisneros destacó la importancia de la educación para el desarrollo social y humano, y señaló que el Congreso representa una oportunidad para reunir los conocimientos, experiencias y propuestas de quienes participan diariamente en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por su parte, el titular de la SEPE-USET, José Alonso Trujillo Domínguez, reconoció al magisterio como protagonista de la transformación educativa y convocó a los asistentes a llevar los conocimientos y propuestas del encuentro a sus regiones, escuelas y aulas. También destacó la importancia de impulsar una evaluación integral y formativa para identificar oportunidades de mejora en el aprendizaje y la práctica docente.

El rector de la UATx, Alejandro Palma Suárez, resaltó la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles educativos. Asimismo, planteó aprovechar los resultados de las evaluaciones de ingreso a la universidad, particularmente en lectura, escritura y ciencias, para identificar necesidades y mejorar la formación académica desde los niveles previos.

SEPE-USET reúne a docentes en el Congreso Nueva Escuela Tlaxcalteca (Cortesía )

Congreso Nueva Escuela Tlaxcalteca 2026 incluye talleres, Olimpiadas STEM y conferencias

El Congreso NET 2026 se desarrolla en torno a cuatro ejes temáticos: metodologías activas; inclusión, diversidad y equidad; evaluación educativa; e innovación, educación y arte. Su programa contempla 64 ponencias docentes y talleres sobre evaluación formativa, trabajo por proyectos y educación ambiental, además de las Olimpiadas STEM y la Expo NET de Educación Media Superior.

Entre las conferencias magistrales destaca la participación del secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, quien abordará las restricciones en el uso de dispositivos digitales. También participarán el rector emérito de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz, con el tema del humanismo educativo contemporáneo, y Gloria Angélica Valenzuela Ojeda, quien hablará sobre la evaluación como herramienta de diálogo y retroalimentación para mejorar los aprendizajes.

De manera paralela, se realizará la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), con presentaciones editoriales, cuentacuentos y talleres de lectura y escritura. Además, se expondrán experiencias escolares, entre ellas proyectos comunitarios de preescolar, estrategias para enseñar matemáticas mediante el juego y producciones en lengua náhuatl.

Con la participación de organizaciones sindicales, autoridades educativas e instituciones académicas nacionales e internacionales, el Gobierno de Tlaxcala busca impulsar el intercambio de conocimientos y la generación de propuestas que contribuyan a mejorar las oportunidades de aprendizaje de la comunidad estudiantil.