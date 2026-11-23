El talento de las artesanas y artesanos de Tlaxcala obtuvo seis reconocimientos en el Concurso Nacional del Sarape 2026, celebrado en Colón, Querétaro, donde la entidad consiguió el máximo galardón del certamen y cinco premios adicionales por la calidad artística, técnica y elaboración de sus piezas.

La originaria de San Miguel Xaltipan, Contla, Leonor Nezahualcóyotl Nava, obtuvo el Galardón Nacional del Sarape, la máxima distinción de la competencia, que reunió más de 50 creaciones textiles de distintas entidades del país.

Concurso Nacional del Sarape 2026 (cortesía )

Artesanos de Contla y Chiautempan destacan en el certamen

La participación de Tlaxcala también destacó con dos primeros lugares. Ana Laura Hernández Varela, de Santa Ana Chiautempan, ganó en la categoría de sarape de lana con tintes naturales, mientras que Valentina Nava, de San Miguel Xaltipan, Contla, consiguió el primer puesto en la categoría de sarape de lana con anilinas.

Los segundos lugares fueron para Yamin Conde Copalcua, de San José Aztatla, Contla, en sarape de lana con tintes naturales, y Porfirio Xochitemol, de San Miguel Xaltipan, Contla, en la categoría de sarape de lana con anilinas.

Por su parte, Esmeralda Hernández Vázquez, de Santa Ana Chiautempan, obtuvo el tercer lugar en la categoría de sarape con tintes naturales.

Concurso Nacional del Sarape 2026 (cortesía )

De los seis reconocimientos obtenidos por Tlaxcala, cuatro correspondieron a personas artesanas del municipio de Contla y dos a Chiautempan, comunidades con una importante tradición en la elaboración de textiles que han preservado técnicas, diseños y conocimientos transmitidos entre generaciones.

Reconocen la tradición del arte textil mexicano

La premiación se realizó el sábado 21 de noviembre y reunió piezas elaboradas mediante distintas técnicas y materiales, con el propósito de reconocer la maestría artesanal, la creatividad y la preservación del patrimonio textil mexicano.

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala destacó que estos resultados reflejan la calidad del trabajo de las y los creadores locales, quienes han logrado posicionar sus piezas en competencias nacionales mediante el dominio de técnicas tradicionales y el desarrollo de propuestas artísticas propias.

Concurso Nacional del Sarape 2026 (cortesía )

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, mantiene su compromiso de respaldar al sector artesanal, fortalecer la preservación de sus conocimientos y ampliar las oportunidades de promoción y comercialización de sus productos.

Los seis reconocimientos reafirman la presencia de Tlaxcala en el arte textil mexicano y ponen de relieve la vigencia del sarape como una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del estado.

Concurso Nacional del Sarape 2026 (cortesía )

Con estos resultados, las y los creadores continúan proyectando el trabajo de sus comunidades en escenarios nacionales, al tiempo que contribuyen a preservar un patrimonio cultural que distingue a Tlaxcala dentro y fuera de México.