Tlaxcala se consolidó en el ámbito nacional con la participación de 390 artesanos en 22 concursos de arte popular, de 2021 a 2026, en los que 75 creadores obtuvieron reconocimientos, entre ellos 10 galardones, 21 primeros lugares, 14 segundos lugares, 19 terceros lugares y 11 menciones honoríficas, informó el titular de la Casa de Artesanías, Saúl Pérez Bravo.

Al destacar estos reconocimientos, el funcionario también presentó los resultados del Séptimo Concurso Nacional del Sarape 2026, donde Tlaxcala obtuvo el Galardón Nacional, distinción que correspondió a Leonor Nezahualcóyotl Nava, originaria de San Miguel Xaltipan, municipio de Contla.

Tlaxcala suma 75 artesanos premiados en 22 certámenes nacionales (cortesía )

Ganadores tlaxcaltecas en el Séptimo Concurso Nacional del Sarape 2026

Durante el Diálogo Circular de este jueves, el titular de la Casa de Artesanías, Saúl Pérez Bravo detalló que, en la categoría de sarape de lana con tintes naturales, Ana Laura Hernández Varela, de Chiautempan, obtuvo el primer lugar; Yazmín Conde Copalcua, de San José Aztatla, Contla, consiguió el segundo; y Esmeralda Hernández Vázquez, también de Chiautempan, alcanzó el tercer lugar.

Mientras que en la categoría de sarape de lana con anilinas, Valentina Nava Flores, de San Miguel Xaltipan, Contla, obtuvo el primer lugar, y Porfirio Xochitemol Bautista, de la misma comunidad, consiguió el segundo puesto.

El titular de la Casa de Artesanías señaló que estos logros son resultado del conocimiento, la dedicación y el talento de los maestros artesanos, así como del trabajo de formación y acompañamiento que impulsa esta institución.

El mérito principal corresponde a quienes preservan y transmiten sus conocimientos, técnicas y procesos de elaboración. Saúl Pérez Bravo, titular de la Casa de Artesanías de Tlaxcala

Al tiempo que reconoció la disposición de los maestros artesanos para compartir sus saberes con nuevas generaciones y fortalecer la actividad artesanal en distintas comunidades, destacó la trayectoria y aportación del maestro Ignacio Nezahualcóyotl, por sus conocimientos y técnicas en la aplicación de tintes, así como por su labor de enseñanza a otros creadores, lo que ha permitido elevar la calidad de las piezas tlaxcaltecas y ampliar su presencia en certámenes nacionales.

Respaldo institucional y convenio con el Fonart

El titular de la Casa de Artesanías, Saúl Pérez Bravo explicó que los resultados alcanzados en los concursos nacionales reflejan la ampliación de oportunidades para creadores de distintas localidades, algunas de las cuales anteriormente no contaban con presencia en estos certámenes.

El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, reconoce el talento, la trayectoria y las aportaciones de los artesanos, quienes contribuyen a preservar la identidad cultural de Tlaxcala y la proyectan en distintos escenarios. Este respaldo se complementa con la colaboración de políticas federales para fortalecer a este sector. Saúl Pérez Bravo, titular de la Casa de Artesanías de Tlaxcala

Asimismo, detalló que los 75 artesanos reconocidos en concursos nacionales provienen de los municipios de Ixtenco, Contla, Tlaxcala, Teolocholco, Panotla, Santa Apolonia Teacalco, Atltzayanca, San Pablo del Monte, Chiautempan, Ayometla y Amaxac.

Tlaxcala suma 75 artesanos premiados en 22 certámenes nacionales (cortesía )

Finalmente, destacó la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), mediante un convenio que contempla distintas vertientes de apoyo, entre ellas la participación en concursos nacionales, con el propósito de promover el talento local y generar mayores oportunidades para las comunidades artesanales.