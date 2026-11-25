La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una resolución mediante la cual actualiza los precios estimados para la importación definitiva de vehículos pesados usados, incluyendo tractocamiones, camiones y autobuses. Esta nueva disposición entrará en vigor a partir del 26 de noviembre de 2026.

Ante el anuncio, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) manifestó su respaldo a la medida, destacando que su propósito central es combatir la subvaluación en las operaciones de comercio exterior, fortalecer la recaudación fiscal y garantizar condiciones de competencia equitativa dentro del mercado nacional.

De acuerdo con los lineamientos publicados, los precios de referencia estarán expresados en dólares estadounidenses y se clasificarán según la marca, el modelo y la antigüedad de cada unidad. Asimismo, la resolución contempla parámetros específicos para aquellos vehículos que no figuren de manera expresa en los listados oficiales.

Hacienda actualiza precios estimados para importar camiones y autobuses (cortesía )

Control aduanero y freno a la subvaluación

La actualización de estos valores permitirá a las autoridades aduaneras detectar importaciones cuyo valor declarado sea inferior al precio estimado. En los casos donde se identifique esta diferencia, los importadores estarán obligados a otorgar garantías financieras para asegurar el pago de las contribuciones correspondientes.

Según datos de la ANPACT, esta acción responde al acelerado incremento en el ingreso de vehículos pesados usados al país:

Antes de 2022: México recibía alrededor de 8 mil unidades al año.

México recibía alrededor de 8 mil unidades al año. En 2023: La cifra superó las 20 mil unidades importadas.

La cifra superó las 20 mil unidades importadas. En 2024: El ingreso alcanzó casi 30 mil vehículos, lo que representa un aumento cercano al 300 por ciento respecto a los niveles previos.

Hacienda actualiza precios estimados para importar camiones y autobuses (cortesía )

Reconocimiento al trabajo interinstitucional

Al respecto, el presidente ejecutivo de la ANPACT, Rogelio Arzate, señaló que la disposición busca ordenar el mercado sin restringir el libre comercio. Advirtió además que la entrada desmedida de unidades usadas impacta directamente en el valor comercial de los vehículos nacionales, afectando el patrimonio de las pequeñas empresas transportistas y del sector conocido como hombre-camión.

La asociación reconoció la labor y coordinación de las autoridades federales involucradas en la emisión de esta norma, destacando a la SHCP, encabezada por el secretario Édgar Amador Zamora, y a la Subsecretaría de Ingresos, a cargo de Carlos Lerma Cotera. De igual forma, subrayó la participación de la Secretaría de Economía, dirigida por Marcelo Ebrard, y de la Subsecretaría de Industria y Comercio, encabezada por Ximena Escobedo Juárez.